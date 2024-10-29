Журналисты грузинских и западных СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)
Журналисты грузинских оппозиционных и западных изданий громко перебивали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе брифинга в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что Орбан прибыл в грузинскую столицу накануне вечером по приглашению премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.
Во вторник Орбан встретился с коллегой и провёл с ним переговоры, после чего выступил на брифинге. В ходе этого мероприятия журналисты агентства Bloomberg и оппозиционного телеканала «Мтавари Арзи» громко задавали вопросы Орбану на английском языке и без микрофонов. Они перебивали друг друга и самого венгерского политика, который пытался отвечать на задаваемые ему вопросы.
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