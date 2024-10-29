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Журналисты грузинских и западных СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
29 октября 2024, 15:33
Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Журналисты грузинских оппозиционных и западных изданий громко перебивали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе брифинга в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.


Напомним, что Орбан прибыл в грузинскую столицу накануне вечером по приглашению премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.

Во вторник Орбан встретился с коллегой и провёл с ним переговоры, после чего выступил на брифинге. В ходе этого мероприятия журналисты агентства Bloomberg и оппозиционного телеканала «Мтавари Арзи» громко задавали вопросы Орбану на английском языке и без микрофонов. Они перебивали друг друга и самого венгерского политика, который пытался отвечать на задаваемые ему вопросы.

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Миронов заявил о давнем участии Запада в войне с Россией
29 октября 2024, 15:37

Сергей Миронов (Фото: сайт Госдумы РФ)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о том, что Запад уже давно участвует в войне с РФ.
«Запад давно уже в войну с Россией втянулся. Наёмники, отставники, командированные и прочие натовские военнослужащие уже давно воюют против русских в Донбассе. И мы их там давно уничтожаем. А потом читаем некрологи в западных СМИ и соцсетях о внезапной смерти какого-нибудь американца или француза. Но авторы этих сообщений стесняются рассказывать, где, когда и как скончался этот господин», — прокомментировал в беседе с RT Миронов.

До этого представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани также выдвинул обвинения в участии в конфликте на Ближнем Востоке Запада, в частности США. Как передают argumenti.ru со ссылкой на IRNA, он уточнил, что Вашингтон причастен к атаке Израиля на Иран и в дальнейшем понесёт за это ответственность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме потенциального нахождения войск КНДР на территории России, потому что президент РФ Владимир Путин уже дал свой ответ.

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Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
29 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Выборы президента Беларуси запланированы на 26 января 2025 года. Как они пройдут, будет ли в них участвовать Александр Лукашенко и каковы возможные последствия для отношений Беларуси с Россией в случае его поражения — в материале «Радио 1».

Почему объявили досрочные выборы в Белоруссии

В соответствии со статьей 81 Конституции Республики Беларусь и статьей 56 Избирательного кодекса выборы президента Беларуси назначаются Палатой представителей не позже чем за пять месяцев до окончания срока полномочий действующего главы государства. Помимо этого, проходят они в воскресенье не менее чем за два месяца до этого срока.

Согласно статье 83 Конституции, президент вступает в должность после принесения присяги, а полномочия предыдущего лидера прекращаются с момента этой церемонии.

Так как инаугурация текущего президента произошла 23 сентября 2020 года, следующие президентские выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко подчеркнул, что законодательство не определяет конкретную дату для проведения президентских выборов, в отличие от единого дня голосования по выборам депутатов, который традиционно проходит в последнее воскресенье февраля.

«Основной закон не запрещает проводить выборы раньше, он запрещает проводить их позже установленного срока. По мнению Центральной избирательной комиссии оптимальной датой для проведения выборов Президента Республики Беларусь видится 26 января 2025 года», — объяснил он.

Когда выборы в Белоруссии

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартует 21 января 2025 года, а основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.

Фото: iStock/bizoo_n

Как проходят выборы в Белоруссии

Выборы в Беларуси основываются на нескольких ключевых принципах:

  • Всеобщность: Право голоса предоставляется всем гражданам Республики Беларусь, достигшим возраста 18 лет.
  • Свобода: Каждый избиратель самостоятельно принимает решение об участии в выборах и выборе кандидата.
  • Равенство: Все избиратели обладают одинаковым количеством голосов, а кандидаты участвуют в выборах на равных условиях.
  • Прямые выборы: Президент и депутаты избираются гражданами непосредственно.
  • Тайное голосование: Контроль за волеизъявлением граждан во время голосования строго запрещен.

Порядок проведения выборов

Процедура организации и проведения выборов регулируется Избирательным кодексом Республики Беларусь. Этот документ устанавливает четкий порядок действий на всех этапах избирательного процесса, начиная от формирования избирательных комиссий и заканчивая подведением итогов голосования.

Будет ли участвовать Лукашенко

23 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства в январе 2025 года.

Президент РБ Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Пост президента

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года и сейчас находится на шестом сроке подряд. В феврале он заявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на обещание не баллотироваться вновь после внесения поправок в Конституцию в 2020 году.

Последние выборы президента, протесты и уголовное дело

Последние выборы президента прошли 9 августа 2020 года. По данным Центральной избирательной комиссии, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная соперница, представительница оппозиции Светлана Тихановская, — 10,1%.

Штаб Тихановской не признал результаты голосования и указал на массовые фальсификации, что вызвало протесты по всей стране и привело к массовым арестам оппозиционных активистов. Против Тихановской было возбуждено уголовное дело о создании экстремистского формирования, она была вынуждена покинуть страну.

Фото: iStock/sibway

Изменения по итогам референдума

В 2022 году в Конституцию Беларуси были внесены изменения по итогам референдума. Эти поправки ограничивают президентский срок: один человек может занимать эту должность не более двух сроков, после чего ему открывается возможность стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Кроме того, поправки предполагают запрет на привлечение к ответственности бывших глав государств за действия, совершенные в период их президентства.

Каковы потенциальные последствия для отношений Беларуси с Россией в случае, если Александр Лукашенко проиграет выборы


Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, дипломатический советник первого ранга Василий Семенович Корчмарь в беседе с «Радио 1» отметил, что прежде всего это будут выборы белорусского народа. Политолог выразил надежду на участие Александра Лукашенко, добавив, что эти выборы имеют важное значение.

По его словам, даже если Александр Лукашенко не выдвинет свою кандидатуру, подходящий кандидат все равно найдется. Он подчеркнул, что, независимо от исхода выборов, Россия и Беларусь останутся связанными различными отношениями, добавив, что их связи «будут только крепнуть».

Корчмарь отметил, что силы на Западе попытаются что-то предпринять, возможно, задействуют диаспору за границей, однако эксперт добавил, что у них нет четкой программы развития для Беларуси. Специалист объяснил, что самое главное, что у Лукашенко есть план развития страны на ближайшие годы, который включает в себя укрепление связей с Россией.

«Я не думаю, что ситуация в стране после выборов сильно изменится, потому что там все стабильно. Люди поддерживают Александра Лукашенко, ситуация нормальная, экономика развивается. Ожидается позитивное развитие событий, несмотря на попытки Запада вмешаться и настроить людей против. Также в России будут внимательно наблюдать за происходящим», — заключил он.

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Кремль не комментирует заявления НАТО о присутствии военных сил КНДР в России
Песков: Путин уже все сказал по вопросу войск Северной Кореи
29 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме потенциального нахождения войск КНДР на территории России, потому что Путин уже дал свой ответ. Между Москвой и Пхеньяном заключен Договор о стратегическом партнерстве, и четвертая статья договора подразумевает оказание военной помощи, если потребуется.
24 октября на пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС президента попросили прокомментировать существование неких снимков со спутников, на которых были замечены силы КНДР. Войска были на территории России. Президент отметил, что снимки – вещь серьезная. Однако детали соглашения стратегического партнерства между РФ и КНДР – это внутреннее дело данных стран.
Путин также напомнил, что военные силы НАТО сами не стоят в стороне и активно вовлечены в украинский конфликт.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь поднял вопрос о возможном нахождении солдат Северной Кореи в Курской области. Его слова не были подкреплены фактическими доказательствами, но Рютте заключил, что такое передвижение военнослужащих КНДР указывает на значительную эскалацию конфликта.

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#договор
#дмитрий песков
#нато
#кндр
#путин
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Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра, заявил президент Польши Дуда
Президент Польши Дуда: Украина больше не видит в Варшаве ключевого партнёра
29 октября 2024, 14:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Украины больше не считаются с Польшей. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet.
Отмечается, что Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра после снижения темпов предоставления военной помощи и неспособности нарастить их.

При этом глава государства отметил, что хотел бы иметь дружественные отношения с Украиной, а также добавил, что президент страны Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших держав, предоставляющих оружие Киеву. В связи с этим украинский лидер принимает решения под этим давлением, но сейчас это неизбежно, поскольку «жизнь жестока».

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Песков назвал отвратительными менторские заявления США в адрес властей Грузии
Песков: Москва обеспокоена ультиматумами США и ЕС в адрес властей Грузии
29 октября 2024, 13:48

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Кремль обеспокоен тем, что в официальных заявлениях политиков из Вашингтона и стран Евросоюза звучат ультимативные нотки в адрес нынешнего руководства Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают риски раскачивания ситуации в Грузии.

Представитель Кремля назвал отвратительными менторские и ультимативные заявление со стороны США и Евросоюза в адрес грузинского руководства. По его словам, такие высказывания противоречат всем нормам межгосударственных отношений и должны быть немедленно прекращены.

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#дмитрий песков
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В Вологодской области алкоголь будут продавать только два часа в день
29 октября 2024, 13:44

Георгий Филимонов (Фото: сайт Кремля)

Власти Вологодской области намерены резко сократить в регионе время продажи алкоголя. По будним дням спиртное можно будет купить только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов.
В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. Указанные изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года в случае их одобрения Законодательным собранием Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в восьмиминутном обращении к жителям региона, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Он назвал данное решение взвешенным и абсолютно необходимым. Кроме ограниченного промежутка времени, в который можно будет купить алкоголь по будням, значительно расширен список праздников, в которые торговым точкам запретят продажу спиртного. К ним, в частности, относятся День российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), День России (12 июня) и другие.

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«Загнали себя в тупик»: Захарова высказалась о поддержке кандидатов американскими СМИ
Захарова: СМИ США загнали себя в тупик в выборе поддержки кандидатов
29 октября 2024, 11:52

Фото: сайт МИД РФ

Американские СМИ «загнали себя в тупик» в выборе поддержки кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что американские СМИ стремительно отказываются поддерживать какого-либо кандидата, поскольку на обоих стоит печать «российский». Так Дональда Трампа медиа индустрия сама провозгласила таковым и вот уже на продолжении практически 10 лет придумывает различные небылицы. А кандидатуру Камалы Харрис обещал поддержать Владимир Путин. Это привело к тому, что информационный мейнстрим США «прорвало».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что Москва поддержит кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис, поскольку так рекомендовал глава государства Джо Байден. Тогда Путин подчеркнул, что у кандидата такой заразительный смех, что указывает на то, что у неё всё хорошо.

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#мария захарова
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ВМС США спустя 142 года извинились за уничтожение деревни на Аляске
AP: ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске в 1882 году
29 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/bennymarty

Военно-морские силы (ВМС) США спустя 142 года принесли извинения за то, что сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски. Об этом пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что трагедия в деревне с населением порядка 420 человек произошла 26 октября 1882 года.

В годовщину случившегося контр-адмирал Марк Сукато, который командует северо-западным регионом ВМС США, принёс извинения. Он отметил, что флот признает те боль и страдания, которые были причинены народу тлинкитов, а также признаёт неправомерными действия, которые привели к гибели мирных граждан, потере ресурсов и культуры.

Издание пишет, что эта атака стала одной из целой серии конфликтов, которые возникали между американскими военными и коренными жителями Аляски, после покупки США этой территории у России.

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#флот
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Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет», который поможет в управлении США
29 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге, что владеет неким секретом для управления страной, который пообещал раскрыть сразу после окончания предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Тогда Трамп обратился к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, отметив, что у него есть «маленький секрет».

«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона — ред.) и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка», — заявил Трамп на митинге.

При этом газета New York Times также сообщила, что Джонсон подтвердил существование «маленького секрета» у Трампа.

«Кстати о секретах. Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена и хранило это в секрете. Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?» — возмутился Джонсон.
Он также добавил, что не собирается выдавать секреты Трампа.

При этом люди, знакомые с тактикой Трампа уверены, что его секрет, скорее всего ничего не значит.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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