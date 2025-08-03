Во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского
Французский политик Филиппо рассказал о восстании украинцев против Зеленского
Украинцы восстают против Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам Филиппо, в Виннице сотни людей вышли на митинг перед призывным пунктом, где удерживали схваченных на улице мужчин. Политик отметил, что цель протестующих заключается не только в освобождении граждан, но и в желании показать миру, что решения Зеленского о НАТО и продолжении конфликта не одобряются народом.
«Франция должна выбрать мир: больше ни евро, ни оружия, ни солдат для Украины», — написал он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.