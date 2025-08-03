03 августа 2025, 13:34

Французский политик Филиппо рассказал о восстании украинцев против Зеленского

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Украинцы восстают против Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.





По словам Филиппо, в Виннице сотни людей вышли на митинг перед призывным пунктом, где удерживали схваченных на улице мужчин. Политик отметил, что цель протестующих заключается не только в освобождении граждан, но и в желании показать миру, что решения Зеленского о НАТО и продолжении конфликта не одобряются народом.





«Франция должна выбрать мир: больше ни евро, ни оружия, ни солдат для Украины», — написал он.