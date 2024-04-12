Журналистку Асю Казанцеву* признали иноагентом

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Министерство юстиции России дополнило перечень иностранных агентов. Обновлённый список представлен на сайте ведомства.
В список вошла российская журналистка Ася Казанцева*, которая по сообщению Минюста, распространяла фейки о решениях, принимаемых органами публичной власти России. Выступала против спецоперации на Украине. В настоящее время она проживает за пределами России.
Также в дополненный список ведомства попали журналисты Илья Барабанов* и Иван Филиппов*, политик Николай Кузьмин*, бывший заключённый по делу о терроризме Иван Асташин* и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»* журналиста Андрея Караулова*.
При этом из перечня в связи ликвидацией были исключены «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», ООО «ЗП», которое занималось изданием «Медиазоны»*, и организация «Лилит».
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Также в дополненный список ведомства попали журналисты Илья Барабанов* и Иван Филиппов*, политик Николай Кузьмин*, бывший заключённый по делу о терроризме Иван Асташин* и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»* журналиста Андрея Караулова*.
При этом из перечня в связи ликвидацией были исключены «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», ООО «ЗП», которое занималось изданием «Медиазоны»*, и организация «Лилит».
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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Анастасия Чинкова