Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Бойцы группировки Вооружённых сил РФ «Запад» отразили семь контратак украинской армии на купянском направлении СВО, при этом уничтожив два танка Leopard 2. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
«Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке <...> артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп <...> в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — сказал Зыбинский.Кроме того, отметил он, противник также предпринял две контратаки в направлении Жегловки и Тернов, но и они были отражены.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев