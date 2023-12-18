РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Расчёты РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Получив координаты цели, расчеты РЗСО «Ураган» группировки «Центр» выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был уничтожен», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что боевая работа реактивных систем залпового огня занимает несколько минут, включая получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и оперативную смену огневой позиции.
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Диана Аванесян