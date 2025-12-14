Достижения.рф

Лукашенко передал Трампу один подарок

Лукашенко подарил Трампу икону и передал ее
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал своему американскому коллеге Дональду Трампу икону, а первой леди США Меланье Трамп — ювелирное украшение. Об этом сообщает «Беларусь 1».



По данным канала, подарки передавались через спецпосланника Америки в Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко провел переговоры 12–13 декабря. Журналисты уточнили, что встреча проходила в закрытом формате и рассчитывалась на два дня.

В эфире также показали кадры, где Лукашенко вручает Коулу две подарочные коробки.

Никита Кротов

