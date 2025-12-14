Зеленский высказался о прямом диалоге с Москвой
Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет прямых переговоров с Россией, но получает от нее сигналы через США. Об этом сообщает «Лента.ру».
По его словам, Вашингтон в диалоге с Киевом, по сути, представляет Москву, информируя о ее сигналах, требованиях, шагах и готовности.
«У нас нет прямого диалога с российской стороной», — сказал Зеленский.Он также отметил, что Украина и США обсуждают не только позицию России, но и двусторонние отношения с гарантиями безопасности.
Ранее сообщалось, что представители американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — прибыли в Берлин для встречи с Зеленским.