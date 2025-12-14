Зеленский высказался о прямом диалоге с Москвой

14 декабря 2025, 15:01

Зеленский: Киев не ведет прямого диалога с Москвой, ее позицию передает США

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет прямых переговоров с Россией, но получает от нее сигналы через США. Об этом сообщает «Лента.ру».





По его словам, Вашингтон в диалоге с Киевом, по сути, представляет Москву, информируя о ее сигналах, требованиях, шагах и готовности.

«У нас нет прямого диалога с российской стороной», — сказал Зеленский.