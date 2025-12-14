В Кремле раскрыли любовь Путина к вождению машины

14 декабря 2025, 14:55

Песков: Президент Путин сам водит машину и любит это дело

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 декабря сообщил, что президент России Владимир Путин сам садится за руль и получает от этого удовольствие.





Так он прокомментировал заявление главы государства о том, что иногда тот ездит без кортежа. По словам пресс-секретаря, это означает, что временами Путин передвигается по городу «как все». Вместе с тем на вопрос, можно ли увидеть президента в общем потоке автомобилей в Москве, Песков ответил: «Увидеть — вряд ли».





«[Путин] водит машину и любит это делать, да», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в телеграм-канале.