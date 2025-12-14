В Кремле раскрыли любовь Путина к вождению машины
Песков: Президент Путин сам водит машину и любит это дело
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 декабря сообщил, что президент России Владимир Путин сам садится за руль и получает от этого удовольствие.
Так он прокомментировал заявление главы государства о том, что иногда тот ездит без кортежа. По словам пресс-секретаря, это означает, что временами Путин передвигается по городу «как все». Вместе с тем на вопрос, можно ли увидеть президента в общем потоке автомобилей в Москве, Песков ответил: «Увидеть — вряд ли».
«[Путин] водит машину и любит это делать, да», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в телеграм-канале.
Ранее, 12 декабря, сообщалось о встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на международном форуме в Ашхабаде.