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Fox News: Трамп обеспечивает себе победу на выборах, набрав 277 голосов

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270 голосов.


Такие данные прогноза приводит Fox News. У Камалы Харрис 226 голосов. Однако стоит отметить, что Fox News — это ресурс республиканцев, поэтому он может быть несколько предвзят. Например, The New York Times считает, что у Трампа до сих пор 247 голосов выборщиков.

По прогнозам экспертов и букмекеров, важным для Трампа и Харрис будет штат Пенсильвания, который относится к колеблющимся. По предварительным данным, там с небольшим преимуществом лидирует экс-президент США. Специалисты полагают, что тот из кандидатов, кто привлечёт больше голосов избирателей именно в этом штате, и станет новым американским президентом.

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Маск рассказал о своих планах в команде Трампа в случае его победы на выборах
Маск намерен улучшить эффективность управления в случае победы Трампа на выборах
06 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/vchal

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность работы американского правительства.
В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что, на его взгляд, в Штатах излишне раздута правительственная бюрократия. Чрезмерное регулирование мешает эффективной работе государственного управленческого аппарата. Маск указал, что в стране существуют федеральные агентства, которые имеют пересекающиеся и даже дублирующие обязанности.

Владелец компаний SpaceX и Tesla подчеркнул, что бремя содержания многочисленных государственных бюро и агентств ложится на плечи американских налогоплательщиков. Маск намерен сократить их количество в случае, если он будет работать в администрации Трампа.

В настоящее время Карлсон и Маск находятся в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, где наблюдают за ходом обработки бюллетеней на президентских выборах. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа.

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В США продолжается подсчёт голосов: Трамп опережает Харрис
06 ноября 2024, 10:46

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Избирательные участки в США завершили свою работу. Подсчёт голосов продолжается в большинстве штатов, сообщают СМИ в Америке.
Участки на Аляске завершили свою работу последними, закрывшись в 21:00 по местному времени (9:00 по московскому). По сообщению CNN, в этом штате на кону три голоса выборщиков, которые обычно присуждаются кандидату от Республиканской партии.

По данным Fox News, Трамп набрал 248 голосов выборщиков, а Харрис — 216. Для победы нужно минимум 270 голосов.

Предварительные результаты показывают, что за Харрис проголосовали 61 млн избирателей, а за Трампа — 66 млн.

В Сенат и Палату представителей Конгресса США также проходят выборы. Согласно прогнозам, Республиканская партия получает контроль в сенате, занимая 51 место, в то время как Демократическая партия получает 43 места.

Республиканская партия сохраняет лидерство в выборах в Палату представителей. По информации CNN, на текущий момент республиканцы занимают 190 мест, а демократы — 157. Чтобы сформировать большинство в Палате представителей, необходимо получить 218 мест.

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Итоги выборов президента США 2024: кто победил, инциденты на участках, реакция в мире
06 ноября 2024, 09:52

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

5 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Если прогнозы подтвердятся, его победа над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис будет значительной, и он вернется в Белый дом с триумфом. Однако в колеблющихся штатах разрыв между кандидатами минимален, что может привести к изменениям в итогах в последний момент. Кроме того, некоторые инциденты, произошедшие во время выборов, могут стать основанием для пересмотра результатов со стороны проигравшего кандидата. О том, как проходит подсчет голосов, каких результатов стоит ожидать и что может произойти после объявления окончательных итогов, расскажет «Радио 1».

Выборы в США: кто победил


На данный момент в президентской гонке лидирует Дональд Трамп, который уже собрал более 55 миллионов голосов американских избирателей и 277 голосов выборщиков. Особенно заметную победу он одержал во Флориде, ранее считавшейся колеблющимся штатом, с разрывом в 14 процентных пунктов.

Согласно данным Associated Press, Камала Харрис набирает 240 голосов выборщиков, выигрывая в таких штатах, как Калифорния, Вирджиния, Нью-Мексико и Орегон.

Для победы необходимо получить как минимум 270 голосов выборщиков. Исход выборов в значительной степени будет зависеть от результатов в семи колеблющихся штатах: Невада, Висконсин, Аризона, Мичиган, Северная Каролина, Джорджия и особенно важная Пенсильвания.

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)


Результаты выборов США по штатам:


Штат Джорджия (97% обработанных бюллетеней):

• Дональд Трамп — 50,7%

• Камала Харрис — 48,4%

Штат Северная Каролина (94%):

• Дональд Трамп — 51,1%

• Камала Харрис — 47,4%

Штат Аризона (50%):

• Дональд Трамп — 49,6%

• Камала Харрис — 49,6%

Штат Невада (68%):

• Дональд Трамп — 50,3%

• Камала Харрис — 48,1%

Трамп допустил своё поражение на выборах президента США
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Штат Висконсин (83%):

• Дональд Трамп — 51%

• Камала Харрис — 47,4%

Штат Мичиган (58%):

• Дональд Трамп — 52,1%

• Камала Харрис — 46%

Штат Пенсильвания (89%):

• Дональд Трамп — 50,8%

• Камала Харрис — 48,1%

В городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, состоялось голосование, которое завершилось ничьей. Все шесть избирателей проголосовали ровно в полночь, и вскоре после этого избирательный участок закрылся. Результаты голосования следующие:

• Дональд Трамп — 50% (3 голоса);

• Камала Харрис — 50% (3 голоса).


Как проходило голосование в США


Более 80 миллионов американцев уже проголосовали досрочно, как лично, так и по почте. Согласно опросам, 41% зарегистрировались как демократы, а 39% — как республиканцы.

Камала Харрис отправила свой голос по почте, в то время как Дональд Трамп с женой проголосовали на избирательном участке во Флориде.


Инциденты на выборах в США


Фото: iStock/vchal

Кандидаты могут оспаривать результаты выборов по нескольким причинам, особенно если во время голосования произошли инциденты, которые могут повлиять на его легитимность. Вероятность того, что один из кандидатов инициирует судебные разбирательства, остается высокой.

Так, в Джорджии, одном из ключевых штатов, на избирательные участки поступило пять сообщений с угрозами взрывов, что вынудило власти эвакуировать людей.

В Аризоне, также важном для итогов выборов штате, судья Верховного суда округа Апач Майкл Лэтем решил продлить работу избирательных участков на два часа в девяти округах из-за технических сбоев и нехватки бюллетеней.

В округе Кембрия возникли проблемы с программным обеспечением и голоса подсчитываются вручную. Государственный секретарь Пенсильвании Эл Шмидт отметил, что некоторые бюллетени не удалось отсканировать, что может задержать процесс подсчета голосов.

Утром 5 ноября, в начале голосования, Дональд Трамп заявил о наличии информации о «массовых фальсификациях» в колеблющемся штате Пенсильвания, однако пока не предоставил доказательства своих утверждений. В то же время местная полиция сообщила, что у них нет конкретных данных по этому поводу.


Когда станут известны результаты выборов президента США


Сами президентские выборы в США непрямые и проводятся в два этапа:

Первый – общенациональное голосование, которое проходит 5 ноября.

Второй – голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.


Голоса граждан подсчитываются в каждом штате после закрытия избирательных участков. Обычно участки прекращают работу после 19:00 по местному времени (03:00 по Москве). Голосование коллегии выборщиков пройдет 16 декабря 2024 года. Голоса будут переданы в конгресс США, члены которого подсчитают итоговый результат 6 января 2025 года.


Что такое колеблющиеся штаты


Исход президентской гонки определят избиратели колеблющихся штатов. Речь идет о семи штатах, в которых примерно одинаковый уровень популярности кандидатов от обеих партий. Список таких штатов каждый раз меняется, в 2024 году он таков:

  • Пенсильвания,
  • Джорджия,
  • Северная Каролина,
  • Мичиган,
  • Аризона,
  • Висконсин,
  • Невада.


Реакция в мире


Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу итогов выборов в США в своем телеграм-канале.

«Трамп победил. Идите спать, коллектив», — написала она.

В том, что следующим президентом США станет Трамп также уверен миллиардер Илон Маск.

«Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером. Будущее будет фантастическим», — написал американский предприниматель в соцсети Х.

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Депутат ГД Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом
06 ноября 2024, 09:28

Фото: istockphoto/DesignRage

На президентских выборах в Молдавии фактически произошёл государственный переворот. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что эти выборы прошли под жёстким контролем извне и назвал их ярким примером вмешательства Запада во внутренние дела других государств. По мнению парламентария, западные страны приготовили для Молдавии сценарий по вовлечению страны в гражданское противостояние по аналогии с тем, как это было сделано на Украине. Шеремет указал, что у победившей по итогам таких выборов Санду легитимности не больше, чем у просроченного Зеленского.

По итогам второго тура президентских выборов действующая глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов против 44,67% у кандидата от оппозиционной Партии социалистов, бывшего Генерального прокурора страны Александра Стояногло. Социалисты заявили, что не признают голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем, и назвали её «президентом диаспоры». Оппозиционеры уверены, что большинство жителей Молдавии проголосовали против действующей прозападной власти.

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Polymarket: оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%
06 ноября 2024, 08:26

Фото: iStock/rarrarorro

Оценка букмекерами шанса Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 93%. Такие данные приводит онлайн-платформа Polymarket.
Еще несколько часов назад букмекеры сервиса Polymarket оценивали вероятность победы Трампа в 71,1%.

При этом шансы победы Камалы Харрис оцениваются всего на 6,6%.

По последним данным, Трамп вырвался в лидеры во всех ключевых колеблющихся штатах: Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Неваде.

Харрис же побеждает в Небраске, однако там только один выборщик.

Сам же Трамп уверен, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.

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#трамп
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Трамп назвал главное условие своей победы на президентских выборах
Трамп: Победа в колеблющейся Пенсильвании станет решающим фактором успеха
06 ноября 2024, 08:21

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло. Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.
В телефонном обращении, которое транслировала в эфир радиостанция главного города штата Филадельфии WPHT, он попросил своих сторонников активнее приходить на избирательные участки и голосовать. Бывший, а, возможно, и будущий президент США отметил, что он и его сторонники активно работали с избирателями в этом штате не протяжении всей предвыборной кампании.

«Хватит сидеть дома и разговаривать. Пора встать и пойти на выборы», — призвал Трамп своих сограждан.

Он также подчеркнул, что время, потраченное американцами на голосование, значительно важнее, чем обеспечение высоких рейтингов новостных шоу. Обращаясь к своим сторонникам, экс-президент сообщил, что дела у его партии на выборах «идут хорошо».

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«Пудель Путина»: Премьер Хорватии оскорбил президента страны за отказ поддерживать ВСУ
Премьер Хорватии назвал президента пуделем Путина из-за отказа поддерживать Киев
06 ноября 2024, 07:39

Андрей Пленкович (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича «пуделем Путина» оказывать военную помощь Украине. Такую запись разместило Хорватское радио и телевидение.
Пленкович считает, что на сегодняшний день в стране идет репетиция тех, кто не хочет, чтобы Хорватия вместе с другими членами НАТО помогла Украине.

«Это тяжелый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции. — Прим. ред.) "достижением". Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича», — заявил Пленкович.

По его словам, подобная политика является плохой для хорватской демократии.

При этом депутат оппозиционного движения MOST Миро Буль призвал Пленковича назначить голосование по вопросу содействия Хорватии Украине. При этом он считает, что необходимо обратить внимание на насущные проблемы внутри страны, такие как отток молодежи, снижение рождаемости и нелегальная миграция.

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#хорватия
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Вассерман назвал следующего президента США
Вассерман: Дональд Трамп наберет больше голосов, однако победу присудят Харрис
06 ноября 2024, 07:20

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

На президентских выборах в США большинство голосов наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, однако победу могут присудить его оппоненту Камале Харрис. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, его слова передает «МК».
«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают также, как было в 2020-м году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями», — считает Вассерман.

Он пояснил, что подобный вывод напрашивается из-за того, что тогда при подсчете голосов активисты демократов не подпускали активистов республиканцев к столам, где проходил подсчет бюллетеней. Кроме того, на некоторых участках республиканцев и вовсе выгоняли. По словам эрудита, тогда произошла массовая фальсификация, которая ожидается и сегодня.

По словам Вассермана, для России предпочтительнее победа Харрис, так как она «очень умело и быстро» доведет США по меньшей мере до их разъединения. Он уточнил, что именно Штаты сейчас являются основным препятствием на пути к всемирному благополучию, то такой расклад станет полезным для всех.

Однако он также отметил, что от Харрис стоит ждать многих неприятностей. Она продолжит финансировать Украину даже в ущерб экономики собственной страны. Однако России она не сможет причинить существенного ущерба, заключил Вассерман.

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#сша
#победа
#страны
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Депутата Верховной рады подозревают в побеге за границу
Bihus.info: уехавший в командировку депутат Рады Куницкий, вероятно, сбежал с Украины
06 ноября 2024, 06:46

Фото: istock / olegda88

Украинского депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого подозревают в бегстве за границу. Политик уехал в командировку за пределы страны и не вернулся, сообщает украинское издание Bihus.info.
Как пишет информагенство, «Куницкий, похоже, сбежал с Украины» в загранкомандировку и не вернулся. Ходившие об этом слухи издание называет «небезосновательными» и констатирует, что сейчас депутат находится за границей. Где конкретно, не уточняется.

Сведенья косвенно подтверждаются открытыми данными с сайта Верховной рады, где можно увидеть, что парламентарий не участвовал ни в одном из голосований в течение всего октября.

В сентябре киевское управление Национальной полиции проинформировало, что силовики проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя депутат не называлось, но, по данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.

Ранее военнопленный рассказал, что заключенных на Украине заставляют идти на фронт через невыносимые условия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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