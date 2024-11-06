Fox News: Трамп обеспечивает себе победу на выборах, набрав 277 голосов

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Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270 голосов.
Такие данные прогноза приводит Fox News. У Камалы Харрис 226 голосов. Однако стоит отметить, что Fox News — это ресурс республиканцев, поэтому он может быть несколько предвзят. Например, The New York Times считает, что у Трампа до сих пор 247 голосов выборщиков.
По прогнозам экспертов и букмекеров, важным для Трампа и Харрис будет штат Пенсильвания, который относится к колеблющимся. По предварительным данным, там с небольшим преимуществом лидирует экс-президент США. Специалисты полагают, что тот из кандидатов, кто привлечёт больше голосов избирателей именно в этом штате, и станет новым американским президентом.
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Александр Бойцов