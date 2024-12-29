Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и вышла к митингующим

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Грузии и вышла к собравшимся митингующим. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, она получила множество предложений со стороны стран партнеров и намерена посетить зарубежные государства. Зурабишвили также планирует поучаствовать в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими.
Накануне Зурабишвили сообщила, что покинет президентский дворец после инаугурации нового лидера страны Михаила Кавелашвили.
Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Накануне Зурабишвили сообщила, что покинет президентский дворец после инаугурации нового лидера страны Михаила Кавелашвили.
Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Екатерина Коршунова