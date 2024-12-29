Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и вышла к митингующим

Заявления избранный избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с политикой противодействия России и Китаю. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика, передает ТАСС.