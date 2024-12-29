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Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и вышла к митингующим

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)

Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Грузии и вышла к собравшимся митингующим. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, она получила множество предложений со стороны стран партнеров и намерена посетить зарубежные государства. Зурабишвили также планирует поучаствовать в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими.

Накануне Зурабишвили сообщила, что покинет президентский дворец после инаугурации нового лидера страны Михаила Кавелашвили.



Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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Стало известно, где будет работать избранный президент Грузии после инаугурации
Папуашвили: Кавелашвили после инаугурации будет работать в президентском дворце
29 декабря 2024, 10:31

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили обязана покинуть президентский дворец после истечения срока ее полномочий. Об этом на брифинге заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Так законодатель прокомментировал отказ Зурабишвили покидать дворец после 29 декабря текущего года. Спикер парламента обратил внимание, что здание принадлежит народу Грузии и не является «личным предметом роскоши» действующего президента страны.

По словам Папуашвили, избранный лидер Грузии Михаил Кавелашвили после официального вступления в должность начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани.

Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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#выборы
#президент
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#депутат
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#грузия
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В США испугались последствий ядерного плана Пентагона
Институт управления Куинси: ядерная модернизация в США лишь провоцирует Россию
29 декабря 2024, 09:59

Фото: iStock/icholakov

Продолжающийся в США процесс обновления ядерной триады становится почвой для гонки вооружений с Россией и Китаем. Об этом сообщает Институт ответственного государственного управления Куинси в США в соцсети X.
В сообщении института указывается, что каждый новый американский образец ядерного оружия побуждает Москву и Пекин наращивать собственный арсенал. Данные шаги со стороны Вашингтона не способствуют безопасности страны.

В конце ноября текущего года стало известно, что США ведут активный процесс обновления ядерной триады, которая включает в себя средства доставки ядерного оружия. В мировом сообществе не раз указывали на то, что ядерная политика Штатов значительно подорвала глобальный стратегический баланс.

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#лавров
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Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России
Речан: Молдавия хочет обратиться в суд после остановки поставок газа «Газпромом»
29 декабря 2024, 09:03

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о возможности обращения в суд в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа в страну. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
Речан отметил, что власти страны тщательно проанализируют юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы Молдавии, а также добиться соответствующей компенсации.

Министр добавил, что решение российской стороны может якобы поставить под угрозу безопасность молдавских граждан и повлечь значительные экономические потери.

Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.

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В Британии заявили об ухудшении отношений между Турцией и Германией из-за кебаба
Telegraph: отношения Турции и Германии охладились из-за кебаба
29 декабря 2024, 08:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления кебаба. Об этом информирует The Telegraph.
В материале издания говорится, что попытка Анкары добиться юридической защиты для оригинального донера «может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии». Весной этого года Турция подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе, что даст ему такую же юридическую защиту, как шампанскому из Франции и иным зарегистрированным продуктам.

Уточняется, что если ЕС встанет на турецкую сторону, то немецкие донеры должны будут начать готовить в соответствии со стандартами Турции или же полностью изменить название.

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В Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом»
Премьер Молдавии Речан заявил, что не признает долг перед «Газпромом»
29 декабря 2024, 07:51

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Правительство Молдавии отказывается признавать наличие долга перед «Газпромом» за топливо после того, как российская компания приняла решение остановить поставки газа в страну с 1 января следующего года. Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр республики Дорин Речан в соцсетях.
По его словам, правительство осуждает «репрессивную тактику» с российской стороны, а также «не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными по результатам международного аудита».

Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.

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Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»
#газ
#чп
#правительство
#газпром
#компании
#министр
#режим
#молдавия
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Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на размещение РСМД
Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД
29 декабря 2024, 07:16

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
По мнению министра, данный мораторий «практически нежизнеспособен», по этой причине от него придется отказываться. Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день он «остается в силе».

Вашингтон высокомерно проигнорировал предостережения со стороны Москвы и Пекина, заключил дипломат. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что США начали развертывание вооружения упомянутого класса в различных регионах мира, поэтому Россия будет на это отвечать соответствующим образом.

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Захарова отметила, что Баку имеет право ограничить пребывания россиян в Азербайджане
29 декабря 2024, 03:57

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений на пребывание российских граждан в Азербайджане является правом Баку. Об этом сообщили в газете «Ведомости».
«(Вводить такие изменения — это) право Баку», — заявила Захарова.
Решение азербайджанских властей по данному вопросу находится в рамках их полномочий и суверенного права.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана внесут изменения в правила временного пребывания граждан России в республике.

Стоит помнить, что новые правила, которые применяет РФ, и более жестокие требования, связанные со сроками пребывания в стране, рассматриваются в первую очередь в контексте соблюдения прав граждан Азербайджана.

Азербайджанские власти действуют из принципов взаимности, поэтому подобные меры будут также введены и в отношении россиян.

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#мария захарова
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Западные СМИ ​сообщили, что цели Трампа по Гренландии связаны ​противодействием РФ
WP: ​заявления Трампа о Гренландии могут указывать на его попытки противодействия РФ
29 декабря 2024, 01:09

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Заявления избранный избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с политикой противодействия России и Китаю. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика, передает ТАСС.
Согласно источникам издания, подобные заявления имеют цель демонстрации геополитической стратегии, направленной на ограничение влияния России и Китая. Однако сам Трамп таких аргументов не выдвигал.

«Это не просто пустая болтовня. (...) Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие есть защитные механизмы, и у него есть власть, чтобы использовать эти рычаги», — утверждает собеседник The Washington Post.
Ранее Трамп неоднократно делал резонансные заявления, в частности, называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» и поднимал вопрос о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не изменятся.

Кроме того, он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для США.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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#сша
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#контроль
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Президент Грузии объявила о ночевке в резиденции перед инаугурацией преемника
Зурабишвили останется на ночь в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили
29 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/ Aoraee

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, заявила, что не собирается покидать президентскую резиденцию в Тбилиси. Накануне инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили она остается ночевать в резиденции.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — передает цитату из видеообращения Зурабишвили ТАСС.
Церемония вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в здании парламента.

Саломе Зурабишвили продолжает оспаривать результаты выборов, прошедших 26 октября, и требует их аннулирования, считая избрание Кавелашвили нелегитимным. Она настаивает на своем праве продолжать исполнять обязанности главы государства до проведения повторного голосования.

Согласно Конституции Грузии, полномочия Зурабишвили автоматически прекращаются после принесения присяги новым президентом.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что в случае отказа освободить резиденцию против Зурабишвили может быть возбуждено уголовное дело за незаконное нахождение в государственном учреждении.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к акции оппозиционеров, выстроившихся «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси.

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