«Любить один объект скучно»: блогер Василенко признался Собчак в изменах женам и симпатии к дамам, которых можно «физически сломать»

Николай Василенко (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)
Бывший владелец водочного бизнеса, который сейчас известен как блогер, пропагандирующий позитивный и светлый образ жизни Николай Василенко стал героем шоу Ксении Собчак. Николай предложил провести интервью у себя дома. Ксения ожидала увидеть роскошные апартаменты, но на самом деле новоиспеченная звезда интернета живет довольно скромно. Что блогер, которого в Сети окрестили «Лавандовым рафом», рассказал о своей жизни – в материале «Радио 1».
Собчак удивилась скромности жилья «лавандового рафа»В коттедже Николая Василенко есть все необходимое, однако дом нельзя назвать роскошным.
«Я думала, что увижу усадьбу», — призналась удивленная Собчак.
Василенко лишь улыбнулся в ответ.
«Во-первых, я консерватор, и горжусь этим. У меня есть своя скромность. Когда я еду на „Мерседесе“ С-класса, мне бывает неловко перед людьми, которые пользуются маршрутками. Не то чтобы неловко, просто мне не нужно быть еще круче. Я чувствую себя комфортно, и этого мне вполне достаточно», — отметил он.
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55-летний Николай, известный как «лавандовый раф» за свою доброжелательность и улыбчивость, признается, что соцсети для него стали не просто источником дохода, а настоящим дневником. Ему нравится делиться позитивом в своем блоге, вдохновляя подписчиков радоваться жизни и улыбаться каждый день.
Николай Василенко (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)
Личная жизнь ВасиленкоЧто касается личной жизни, Василенко сейчас одинок. Бизнесмен уверяет, что ему комфортно быть наедине с собой. «Может быть, я просто стал менее чувствительным? — размышляет он в выпуске «Осторожно: Собчак».
«В какой-то момент я осознал, что это больше не нужно, я уже прошел через это. У меня было два брака и много женщин. Но все это похоже на прочитанную книгу. Мне интереснее заниматься чем-то другим», — откровенно делится Николай.
Измены и единственная любовьЗа плечами «лавандового рафа» два развода. При этом Василенко признался, что любил только единожды. Речь идет о его второй жене Екатерине. Однако, несмотря на чувства, он неоднократно изменял супруге.
«Мне любить один объект скучно и маловато. <…> Просто в какой-то момент мы поняли, что впереди еще целая жизнь и мы будто друг другу мешали. Муж я был не очень, я мог изменять», — признался Василенко.На вопрос Собчак о том, какие женщины привлекают бизнесмена, он ответил:
«Мне важно, чтобы у меня было ощущение, что я физически смогу сломать».
Николай Василенко и Ксения Собчак (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)
Пластические операцииВ беседе с журналисткой Василенко опроверг слухи о возможных пластических операциях.
«Раньше меня называли Вин Дизелем, но я не делал никаких операций. Каждый человек должен стремиться к счастью. Если для этого кому-то нужна пластика, в этом нет ничего плохого. В детстве мне не нравились мои уши, и тогда я бы мог сделать операцию. Но сейчас я доволен собой», — подытожил он.Читайте также:
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