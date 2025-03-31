Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»

Натали — одна из самых ярких исполнительниц российской эстрады, голос которой знаком каждому. Ее песни звучали из каждого радиоприемника, а хит «О боже, какой мужчина!» стал настоящим гимном своего времени. Но путь к славе был долгим и непростым. 31 марта певице исполняется 51 год. О том, как она стала популярной и какую трагедию пережила, расскажет «Радио 1»