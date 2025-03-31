Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: Telegram @sergei_sosedovofficial)
Критик Сергей Соседов ответил певице Наташе Королёвой, обвинившей его в проигрыше Азизы на шоу «Суперстар», передает URA.RU.
«Наташа может говорить всё, что угодно. Пусть это останется, как говорится, на ее совести. Я не относился ни к кому из участников предвзято. Всем ставил очень высокие баллы. Я уже вам говорил, что жюри в "Суперстаре" щедрое на оценки. Всех оценивали высоко», — заявил Соседов.
При этом он считает, что Азизу с шикарным номером явно засудили. По словам Соседова, члены жюри отработали непрофессионально и их надо выгонять.
Напомним, ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королёва заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.
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