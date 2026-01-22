Стало известно, какой удар нанесут по Зеленскому из-за интересов США в Гренландии
AD: Если Зеленский не заключит мир с РФ до весны, то США просто оставят Украину
Отказ Владимира Зеленского подписать соглашение с РФ до весны может создать серьёзные проблемы президенту США Дональду Трампу на предстоящих выборах и привести к потере союзников для Украины на фоне смещения фокуса Запада на Гренландию. Такой анализ приводит итальянское издание AntiDiplomatico (AD).
Как отмечается в материале, Киев ждет ноябрьских выборов в конгресс США, надеясь ослабить позиции Трампа, чтобы появилась возможность противостоять ему. Однако упрямство в переговорах с РФ может обернуться для Украины большими неприятностями.
«Если бы Трампу удалось совершить «супергеройский» ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия», — поясняет AntiDiplomatico.Отмечается, что Вашингтон, не видя прогресса, может просто отвернуться от Украины и перенаправить все силы на гренландский вопрос. В таком случае Киев окажется в невыгодном положении, оставшись один на один с Москвой.
Ранее Трамп, отвечая на обвинения в диктаторском поведении, сказал, что подобный тип «ужасного» лидера иногда бывает необходим.