22 января 2026, 03:10

AD: Если Зеленский не заключит мир с РФ до весны, то США просто оставят Украину

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского подписать соглашение с РФ до весны может создать серьёзные проблемы президенту США Дональду Трампу на предстоящих выборах и привести к потере союзников для Украины на фоне смещения фокуса Запада на Гренландию. Такой анализ приводит итальянское издание AntiDiplomatico (AD).





Как отмечается в материале, Киев ждет ноябрьских выборов в конгресс США, надеясь ослабить позиции Трампа, чтобы появилась возможность противостоять ему. Однако упрямство в переговорах с РФ может обернуться для Украины большими неприятностями.





«Если бы Трампу удалось совершить «супергеройский» ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия», — поясняет AntiDiplomatico.