«Я жила в аду последние годы»: Седокова прокомментировала суицид бывшего мужа

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Певица Анна Седакова записала обращение с комментарием после суицида бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, видео публикует Shot.
«Вы не представляете в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — говорит Седокова на видео.
Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство. Предполагается, что мужчина был пьян. Следователи обнаружили рядом с телом пустую бутылку из-под водки. Рядом с баскетболистом также лежал телефон с заставкой «позвоните Анне».
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Элина Позднякова