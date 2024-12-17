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«iPhone с номером Анны» – последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона

Кадры с камеры домофона (видео: Telegram-канал Mash)

Бывший муж певицы Анны Седаковой баскетболист Янис Тимма умер в ночь на 17 декабря, предварительная причина смерти — асфиксия. Последние минуты жизни мужчины зафиксировала камера домофона.
Как пишет Telegram-канал Mash, примерно в 23:30 16 декабря Тимма со стаканом в руке подошёл к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Он долго пытался попасть внутрь, шатался и записывал слёзные голосовые.

Около часа ночи 17 декабря его тело нашёл житель дома, он вызвал скорую помощь.



«Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей», — сообщает Mash.
Ранее спортсмен публично поздравил Анну Седакову с днём рождения.

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