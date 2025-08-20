В Сочи подросток попал в реанимацию после распития спиртного с друзьями

20 августа 2025, 11:03

Фото: iStock/sudok1

В Сочи двое подростков 14 и 15 лет выпивали с друзьями и попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.





Школьникам стало плохо после посещения заведения на улице Навагинской. Вскоре их госпитализировали, оба находятся в состоянии комы.

«Местные говорят, в этот караоке свободно впускают подростков и продают им алкоголь. И даже сейчас на улице курит пьяный молодняк, небрежно пошатываясь», — говорится в публикации.