В Сочи подросток попал в реанимацию после распития спиртного с друзьями
В Сочи двое подростков 14 и 15 лет выпивали с друзьями и попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Школьникам стало плохо после посещения заведения на улице Навагинской. Вскоре их госпитализировали, оба находятся в состоянии комы.
«Местные говорят, в этот караоке свободно впускают подростков и продают им алкоголь. И даже сейчас на улице курит пьяный молодняк, небрежно пошатываясь», — говорится в публикации.Однако, по данным краевой полиции, в караоке-бар школьников все же не пустили. Перед этим они распивали спиртное на дне рождения одного из своих друзей. Затем подростки направились в компьютерный клуб, где почувствовали себя плохо.
Отмечается, что им оказывают медпомощь, один из них находится в реанимации. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.