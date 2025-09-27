«10 лет за кристаллики»: Россиянку задержали с наркотиками из интернета

27 сентября 2025, 15:04

В Тверской области задержали девушку с крупной партией наркотиков

Фото: Istock/alfexe

В Тверской области полиция задержала 24-летнюю жительницу посёлка Максатиха по подозрению в хранении наркотиков. Об этом информирует региональное управление МВД.