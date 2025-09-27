«10 лет за кристаллики»: Россиянку задержали с наркотиками из интернета
В Тверской области полиция задержала 24-летнюю жительницу посёлка Максатиха по подозрению в хранении наркотиков. Об этом информирует региональное управление МВД.
Правоохранители остановили девушку на одной из улиц населённого пункта во время оперативно-разыскных мероприятий. При осмотре её сумки они обнаружили пачку сигарет, а в ней — два свёртка с кристаллическим веществом.
Экспертиза установила, что изъятые кристаллы являются наркотиком N-метилэфедроном. Его общий вес составил 1,93 грамма, что квалифицируется как крупный размер. По информации полиции, подозреваемая приобрела запрещённое вещество через интернет.
Она получила в мессенджере координаты тайника, после чего забрала наркотик. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
