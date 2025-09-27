Достижения.рф

В Подмосковье мужчина разбился насмерть из-за нераскрывшегося парашюта

В Подмосковье 59-летний мужчина погиб из-за нераскрывшегося парашюта
Фото: Istock/yanik88

В Московской области парашютист погиб во время прыжка с аэродрома Большое Грызлово. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.



Происшествие случилось 20 сентября. 59-летний мужчина прыгнул с борта самолета Ан-2. Его парашют не раскрылся, в результате чего спортсмен упал на землю и скончался на месте от полученных травм.

По факту гибели парашютиста возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало инцидент как оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

