Россиянин облил падчерицу кипятком из-за немытой посуды

27 сентября 2025, 14:07

В Новоуральске отчим облил падчерицу кипятком из-за немытой посуды

Фото: Istock/Diy13

В городе Новоуральске Свердловской области произошёл инцидент с участием несовершеннолетней. Отчим облил 15-летнюю падчерицу кипятком после того, как она отказалась выполнить домашнее поручение.Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.