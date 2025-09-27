Россиянин облил падчерицу кипятком из-за немытой посуды
В городе Новоуральске Свердловской области произошёл инцидент с участием несовершеннолетней. Отчим облил 15-летнюю падчерицу кипятком после того, как она отказалась выполнить домашнее поручение.Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Происшествие случилось во время празднования дня рождения матери девочки. Мужчина потребовал, чтобы школьница помыла скопившуюся посуду. Получив отказ, он в порыве гнева бросил в подростка металлический чайник с горячей водой. Жидкость попала на лицо и тело девочки.
Пострадавшая самостоятельно выбежала на улицу и вызвала бригаду скорой помощи. Сейчас подросток находится в детской городской больнице №9 Екатеринбурга.
Врачи диагностировали у неё термические ожоги первой и второй степени. Поражения кожи заняли около 15% кожи, в основном на лице. Состояние девочки врачи оценивают как стабильное.
