Мужчина расчленил жену из-за неспособности похудеть
В Лос-Анджелесе 25-летний Джонатан Рентерия убил свою жену. По информации издания Mirror, причиной преступления стала ссора из-за того, что женщина не смогла похудеть после родов.
Инцидент произошёл после конфликта. 37-летняя британка начала собирать вещи, чтобы уйти от супруга, и заявила, что не позволит ему видеть их общую дочь. Рентерия задушил женщину, а затем расчленил тело.
Из материалов суда следует, что пара состояла в браке около года. Их дочь Регина родилась в июле. Родственники мужчины сообщили, что не знали ни о браке, ни о ребёнке. Отец Джонатана отметил, что новость шокировала семью, так как они не подозревали, что он вообще с кем-то встречается.
Погибшая переехала в США, чтобы реализовать мечту о работе в юридической фирме. В последний раз женщину видели живой 4 сентября. Полиция обнаружило её тело в квартире и задержало подозреваемого. Рентерия заявляет о своей невиновности.
Читайте также: