Мужчина расчленил жену из-за неспособности похудеть

В Лос-Анджелесе муж убил и расчленил жену после ссоры из-за её веса
Фото: Istock/Cunaplus_M.Faba

В Лос-Анджелесе 25-летний Джонатан Рентерия убил свою жену. По информации издания Mirror, причиной преступления стала ссора из-за того, что женщина не смогла похудеть после родов.



Инцидент произошёл после конфликта. 37-летняя британка начала собирать вещи, чтобы уйти от супруга, и заявила, что не позволит ему видеть их общую дочь. Рентерия задушил женщину, а затем расчленил тело.

Из материалов суда следует, что пара состояла в браке около года. Их дочь Регина родилась в июле. Родственники мужчины сообщили, что не знали ни о браке, ни о ребёнке. Отец Джонатана отметил, что новость шокировала семью, так как они не подозревали, что он вообще с кем-то встречается.

Погибшая переехала в США, чтобы реализовать мечту о работе в юридической фирме. В последний раз женщину видели живой 4 сентября. Полиция обнаружило её тело в квартире и задержало подозреваемого. Рентерия заявляет о своей невиновности.

Ольга Щелокова

