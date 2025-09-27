Мужчина расчленил жену из-за неспособности похудеть

27 сентября 2025, 14:39

В Лос-Анджелесе муж убил и расчленил жену после ссоры из-за её веса

Фото: Istock/Cunaplus_M.Faba

В Лос-Анджелесе 25-летний Джонатан Рентерия убил свою жену. По информации издания Mirror, причиной преступления стала ссора из-за того, что женщина не смогла похудеть после родов.