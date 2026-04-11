10-летний мальчик из Омска потерял пальцы и часть стопы, играя на танке во дворе
В Омске 10-летний мальчик получил тяжёлую травму на танке-памятнике у дома №6 на улице 70 лет Октября. Об этом Om1 рассказала мать ребёнка.
Женщина сообщила, что раньше дуло танка не двигалось, но недавно начало вращаться на 360 градусов. В день происшествия школьник залез на экспонат во время прогулки, другие дети раскрутили дуло, и мальчику зажало ногу.
Прохожий помог ему освободиться, на место вызвали скорую. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы пальцев и стопы. Ребёнку ампутировали три пальца и часть стопы, двое суток он провёл в реанимации.
Сейчас родители выясняют, кто отвечает за безопасность экспоната. Мать мальчика отметила, что на следующий день дуло заварили, а сам танк отмыли от крови. В СУ СКР по региону сообщили, что возбудили уголовное дело и ведут следствие.
