Полиция Нижнего Новгорода задержала любителя пружинить на чужих авто
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, который прыгал по автомобилям на парковке. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл 10 апреля на улице Лескова. В полицию обратилась одна из местных жительниц. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался мужчина 1991 года рождения.
Полицейские задержали жителя Автозаводского района и составили в отношении него протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В результате действий злоумышленника повреждения получили шесть машин. Специалисты в настоящее время оценивают размер ущерба, который причинил мужчина владельцам повреждённых автомобилей.
Читайте также: