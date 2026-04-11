Блогерша с онкологией оформила на ухажёра микрозаймы после романа на сайте знакомств
В Екатеринбурге блогерша оформила микрозаймы на нового знакомого. Об этом E1.RU рассказал сам пострадавший.
27-летняя Елизавета Иваницкая вела блог о борьбе с раком груди. Девушка собирала деньги на лечение. На сайте знакомств она познакомилась с Алексеем Тарасовым, их общение переросло в романтические отношения.
Мужчина пригласил её в гости. Утром он обнаружил пропажу сим-карты: кто-то оформил на его имя микрозаймы. Иваницкая перевела себе 272 тысячи рублей со счёта Тарасова. Сейчас мужчина должен банку уже 400 тысяч рублей.
Суд признал её виновной в мошенничестве в крупном размере. Девушка объяснила поступок стрессом из-за диагноза. Суд учёл смягчающие обстоятельства и приговорил её к двум годам условно, однако долг она не вернула. Алексей жалуется на ежедневные звонки коллекторов и собирается судиться.
