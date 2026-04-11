Россиянин в магазине убил кота на глазах 4-летнего сына и бросил труп в продавца
Во Всеволожском районе Ленинградской области 42-летний мужчина убил кота на глазах у своего 4-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Инцидент произошёл в продуктовом магазине. По информации следствия, мужчина взял животное, вынес на улицу и жестоко расправился с котом.
После этого он вернулся в помещение и бросил тело убитого животного в продавца. Уточняется, что у гражданина уже имелась судимость. Следствие просит суд заключить его под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в частном зоопарке в Ленобласти, где неизвестные отравили газом более 60 попугаев. До этого в Минусинске зоозащитники нашли ямы с трупами собак у приюта «Добрые руки».
Читайте также: