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Подросток погиб в Подмосковье от паров освежителя воздуха

19 августа 2024, 17:26
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Подросток в возрасте 15-ти лет, проживавший на востоке Подмосковья, умер, вдохнув пары освежителя воздуха. Об этом сообщает «МК». Журналисты уточнили, что парню стало плохо практически на пороге одного из сетевых магазинов.


Все произошло в субботу во время прогулки молодого человека с друзьями. Он немного отстал от компании, чтобы купить аэрозоль. Мелкую пыль несчастный вдохнул еще при выходе из магазина, чтобы друзья не видели его пагубного пристрастия. Он завалился в кусты, сделав буквально несколько шагов.

Приятели стали его поднимать, но он начал убегать, а после упал на дорогу. Школьник умер до приезда медиков.

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В районе Варшавы пассажирский поезд столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
19 августа 2024, 16:40

Фото: istockphoto / designbydx

Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает издание Goniec.
«Утром в понедельник, 19 августа, на неохраняемом железнодорожном переезде на улице Марии Домбровской в городе Коморов, что под Варшавой, произошла авария. Столкнулись пригородный автобус и поезд Варшавской пригородной железной дороги, который следовал в сторону столицы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу поезду, который двигался со стороны города Гродзиск-Мазовецкий в сторону Варшавы.

В результате аварии автобус получил серьёзные повреждения, четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

Из-за аварии было остановлено движение поездов по обоим путям, что привело к задержкам и изменениям в расписании.

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Мальчики для утех, ВИЧ и наркотики: Директора «‎Медтехники» приговорили к 13 годам колонии
19 августа 2024, 16:29

Фото: istock/greenleaf12

Железнодорожный районный суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Михаил Варава

Михаил Варава состоит в официальном браке, у него четверо детей, один из них является внебрачным ребенком.

Как мужчина искал подростков для утех

Своих жертв извращенец искал через свою 19-летнюю любовницу в период с февраля по май 2022 года. Именно она представила мужчину 17-летнему воспитаннику одного из детских домов.

Помимо этого, жертвой педофила стала 13-летняя девочка, а также другие несовершеннолетние, которым он давал наркотики «для расслабления», деньги и еду.
Фото: istock/kozorog

Врачи озвучили диагноз: ВИЧ

Встреча с воспитанником детского дома прошла на съемной квартире в одном из домов на улице Горького. Спустя некоторое время после контакта с Варавой мальчик почувствовал себя плохо и обратился в больницу. К его ужасу, врачи поставили ему диагноз: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Фото: istock/Motortion

Какой аспект помог правоохранителям выйти на педофила

Правоохранители смогли выйти на Вараву, когда 17-летний мальчик-сирота стал получать крупные денежные суммы на свой банковский счет. Встречи с ним «носили системный характер».

Возбуждено уголовное дело

Суд приговорил Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судили его по четырем статьям: получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте 16 — 18 лет, склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков, развратные действия с лицом в возрасте 12 — 14 лет.

Последняя статья не разглашается, поскольку она связана с медицинской тайной. Осужденный планирует обжаловать приговор в краевом суде.
Фото: istock/Aleksandra Nigmatulina

Михаил Варава освобожден от должности руководителя АО «Медтехника» после длительного пребывания в СИЗО

Стоит отметить, что, несмотря на пребывание в следственном изоляторе, Михаила Вараву долгое время не увольняли с поста руководителя акционерного общества «Медтехника».

По словам и.о. министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, причиной этому стало отсутствие судебных решений. Однако 5 июня 2023 года мужчину все-таки уволили с занимаемой должности в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

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Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Кременной
Третьяков: беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Кременной
19 августа 2024, 16:12

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал детский сад в Кременной Луганской народной республики. Как сообщил руководитель городской администрации Вячеслав Третьяков, летательный аппарат влетел в окно, пострадавших, к счастью, нет.
«В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию», — говорится в публикации чиновника.

Третьяков добавил, что детский сад закрыли для посетителей, поскольку учреждение находится близко к линии боевого соприкосновения. Охрана и воспитатели также не пострадали.

Глава администрации особо подчеркнул, что на территории детского сада нет военных объектов, а действия ВСУ Третьяков назвал «бесчеловечным актом».

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В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме

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В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме
19 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/Yingko

Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя, который держал трех рабов на ферме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Во время судебного заседания злоумышленник возражал, заявляя, что не планирует скрываться от правоохранителей и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, но суд пришел к убеждению о необходимости ареста.

Согласно данным следствия, в период с апреля по август обвиняемый незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать. Знакомые преступника нашли троих мужчин для работы с его скотом. В рамках договора они обязались содержать в порядке животных хозяина фермы, а он обязался выплачивать им ежемесячную зарплату.

Через некоторое время вместо денег работники фермы получили угрозы насилием. Также в отношении одного из потерпевших фигурант дела применил физическое насилие, когда тот попытался сбежать. В начале этого месяца одному из потерпевших все же удалось сбежать. Он и обратился в полицию.

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У берегов Италии при торнадо затонула суперъяхта Bayesian, есть погибшие
19 августа 2024, 15:51

Фото: istockphoto/msan10

Судно Bayesian, на борту которого было 22 человека, затонуло недалеко от итальянского Палермо на Сицилии. Один человек погиб, еще шестеро пропали, сообщает агентство ANSA.
По данным журналистов, яхта шла под британским флагом, в основном пассажиры были подданными Соединенного Королевства. Кроме того, присутствовали граждане Новой Зеландии, Ирландии, а также те, у кого двойное гражданство, а именно, Британии и Франции.

По последней информации, береговая охрана спасла 15 человек, включая годовалого малыша, отправленного в детскую больницу в Палермо.

Затонувшая яхта расположена на глубине 49 метров в 800 метрах от берега. Авторы материала указали, что ранее в том районе прошел ураган.

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В Подмосковье женщина с мачете напала на детей

Православная пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в Коломне
#мир
#италия
#яхты
#погода
#смерть
#новости
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В Подмосковье женщина с мачете напала на детей
19 августа 2024, 15:37

Фото: istockphoto / anna avdeeva

Женщина с мачете напала на детей в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в телеграмм-канале Regions.
Инцидент произошёл в посёлке Пуршево.

«Как утверждают местные жители, конфликт начался по вине детей. Они стучали в окно квартиры на первом этаже, где проживает женщина», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали соседи, ранее эти дети уже распыляли перцовый баллончик в сторону её супруга. После этого случая жители вызвали полицию.

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Православная пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в Коломне
19 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto/undefined undefined

Пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в подмосковной Коломне, сообщает Telegram-канал SHOT. Журналисты уточнили, что пострадавшая Людмила зажгла свечу по случаю православного праздника, а когда вернулась в комнату из кухни, там уже вовсю полыхало.
Своими силами женщина не смогла потушить возгорание, поэтому выбежала на улицу. Соседи вызвали оперативные службы. Людмила обожгла руку, ей оказали помощь, однако она лишилась телефона и документов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Башкирии завел дело после пожара на территории нефтехимического завода. Происшествие унесло жизни трех человек. Все произошло, когда рабочие демонтировали старый трубопровод.

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В Мелитополе задержали мужчину с 400 граммами наркотиков
Рогов: ФСБ и МВД задержали мужчину с 400 граммами наркотиков в Мелитополе
19 августа 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Diy13

Мужчину с 400 граммами синтетических наркотиков задержали в Мелитополе Запорожской области. Задержание проходило совместно с ФСБ и МВД, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что злоумышленника взяли на территории одного гаражного кооператива, когда тот поднимал тайниковую закладку. Оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник букмекерской конторы ударил клиента после перепалки и попытался скрыться из города, однако 19-летнего агрессора взяли по горячим следам.

Кроме того, мигрантку из Узбекистана уличили в насилии над ребенком.

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#новости
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В ДТП в Раменском округе один человек погиб и четверо пострадали
19 августа 2024, 14:33

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Две легковые машины столкнулись на 137 километре трассы А-107 на территории Раменского городского округа, в ДТП погиб человек и получили ранения ещё четверо, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Столкновение произошло в понедельник, 19 августа, в 07:04. Автомобиль марки «Форд» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Лексус». В результате столкновения один человек погиб. Ранения получили четверо, в том числе двое подростков 2007 и 2010 годов рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавших в ДТП госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. По результатам проверки будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.

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#дтп
#раменский городской округ
#авария
#мвд московской области
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