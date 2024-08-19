Подросток погиб в Подмосковье от паров освежителя воздуха

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Подросток в возрасте 15-ти лет, проживавший на востоке Подмосковья, умер, вдохнув пары освежителя воздуха. Об этом сообщает «МК». Журналисты уточнили, что парню стало плохо практически на пороге одного из сетевых магазинов.
Все произошло в субботу во время прогулки молодого человека с друзьями. Он немного отстал от компании, чтобы купить аэрозоль. Мелкую пыль несчастный вдохнул еще при выходе из магазина, чтобы друзья не видели его пагубного пристрастия. Он завалился в кусты, сделав буквально несколько шагов.
Приятели стали его поднимать, но он начал убегать, а после упал на дорогу. Школьник умер до приезда медиков.
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