10-летняя девочка едва не погибла из-за аллергии на противовирусный препарат

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Подмосковье школьница попала в реанимацию после приёма лекарства от оспы. У ребёнка развилась тяжёлая аллергическая реакция, угрожавшая жизни.



Десятилетнюю девочку доставили в подмосковный центр имени Рошаля в крайне тяжёлом состоянии. У неё держалась температура около 39 градусов, на коже появились язвы, а верхний слой начал отслаиваться и покрываться белёсой коркой.

Как сообщает Telegram-канал Baza, ухудшение началось после приёма противовирусного препарата, назначенного для лечения оспы. Медики установили, что у ребёнка была индивидуальная непереносимость лекарства, которая привела к развитию синдрома Стивенса — Джонсона.

Это редкое и опасное осложнение развивается стремительно и без своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Врачи приняли решение о немедленном начале интенсивной терапии.

Пациентку удалось спасти. Стабилизация состояния наступила лишь на девятые сутки лечения. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, она продолжает восстановление под наблюдением специалистов.

Иван Мусатов

