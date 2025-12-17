Мужчину, жестоко избившего кубанскую модель, отправили под домашний арест
Московский суд избрал меру пресечения для мужчины, избившего модель Анжелику Тартанову из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Дмитрия Кузьмина под домашний арест на срок один месяц и 24 суток. Его обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, вечером Кузьмин находился в гостях у Тартановой. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил девушку по голове. Этот удар привёл к тяжёлой черепно-мозговой травме.
Информация о пропаже модели появилась 9 декабря. Родственники последний раз контактировали с Анжеликой 28 ноября. С того времени она перестала выходить на связь и не обновляла соцсети. Тогда же модель видели около её дома в компании мужчины, который был значительно старше её.
