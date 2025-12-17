В Ельце первокурсник пытался задушить преподавателя и ударить ручкой в шею

17 декабря 2025, 13:47

В университете Ельца студент напал на преподавателя после конфликта из-за оценки

Фото: Istock/SeventyFour

В университете Ельца первокурсник напал на преподавателя. Студент ударил педагога ручкой в шею. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.