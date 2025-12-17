В Ельце первокурсник пытался задушить преподавателя и ударить ручкой в шею
В университете Ельца первокурсник напал на преподавателя. Студент ударил педагога ручкой в шею. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл 15 декабря. Студенты-программисты первого курса сдавали зачёт по русскому языку у 61-летней преподавательницы Марины Алексеевны. 18-летний Дмитрий не выполнил задание, сдал чистый лист и получил неудовлетворительную оценку.
Между учеником и преподавателем возникла словесная перепалка. Затем первокурсник попытался задушить педагога и нанёс удар ручкой в область шеи. Однокурсники вмешались в ситуацию и оттащили молодого человека.
Медики оказали Марине Алексеевне помощь на месте. Преподавательница сообщила, что сейчас чувствует себя лучше и находится дома. Её здоровью ничего не угрожает. Педагог подала заявление в полицию. Университет проводит внутреннюю проверку по факту инцидента.
