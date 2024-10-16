10 ножевых получил боец СВО, заступившись за девушек в Подмосковье

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В Подмосковье боец СВО и чемпион Всероссийских соревнований по спортивной борьбе панкратион получил удары ножом, защищая девушек. У парня 10 ножевых и черепно-мозговая травма.
Конфликт между военным и владельцем ПВЗ одного из маркетплейсов Гамлетом Айрапетяном в подмосковном Волоколамске произошел из-за девушек, сообщает канал Baza. По данным источника бизнесмен третировал двух сотрудниц из-за плохих отзывов на пункт выдачи заказов. По их словам, работодатель даже приходил к ним в квартиру и угрожал.
Девушки обратились за помощью к своему знакомому, 19-летнему Денису, который на тот момент был в отпуске. 12 октября Денис приехал по просьбе одной из девушек, Оли, которая сказала, что начальник запер ее подругу Марину в ПВЗ и избивает.
Денис приехал и вызвал бизнесмена на разговор. По словам Дениса, они с Гамлетом поехали на Школьную улицу, где началась драка. Гамлет достал биту, затем нож и начал наносить удары. Драку разняли прохожие. Раненый Денис поймал попутку и поехал в больницу, а Гамлета задержали.
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Девушки обратились за помощью к своему знакомому, 19-летнему Денису, который на тот момент был в отпуске. 12 октября Денис приехал по просьбе одной из девушек, Оли, которая сказала, что начальник запер ее подругу Марину в ПВЗ и избивает.
Денис приехал и вызвал бизнесмена на разговор. По словам Дениса, они с Гамлетом поехали на Школьную улицу, где началась драка. Гамлет достал биту, затем нож и начал наносить удары. Драку разняли прохожие. Раненый Денис поймал попутку и поехал в больницу, а Гамлета задержали.
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Лия Мурадьян