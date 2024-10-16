10 ножевых получил боец СВО, заступившись за девушек в Подмосковье

Генерал-лейтенант Олег Цоков огранизовал преступную группу, которая украла из госбюджета более 114,5 млн рублей. В нее вошли бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Но дело Цокова закрыли из-за его смерти. Об этом сообщил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде, где идет процесс по делу Попова и Моисеева.