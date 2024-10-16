Боец вернулся живым после тяжелого ранения на СВО и погиб в аварии

Фото: istock/Dmitry Alferov
Участник спецоперации Максим Гераськин получил ранение на Украине и погиб в аварии в Камышинском районе Волгоградской области. 34-летний мужчина, будучи дома на реабилитации, решил навестить друга, но не доехал.
Участник СВО разбился на трассе, вылетев в лесополосу на огромной скорости, сообщает портал V1.RU. Бывшая жена погибшего, Татьяна, рассказала журналистам, что Максим добровольно ушел в зону СВО в мае этого года. Она добавила, что Максим работал охранником в Москве, перед отправкой на СВО хотел поехать на заработки на Север, что не удалось. В итоге мужчина решил пойти на СВО, где у него было много знакомых и друзей. Служил гранатометчиком в звании рядового.
За время службы Максим получил два ранения. Последнее было серьезным — полный разрыв связок плеча. После операции в Грозном его отправили домой в Камышин на восстановление. За ранение он получил деньги и купил машину Mazda, о которой давно мечтал. На ней он и разбился 13 октября.
Татьяна рассказала, что Максим ехал с другом в гости в село Терновка, но вылетел в кювет. По словам женщины, они ехали со скоростью более 200 км/ч. Когда приехала скорая, Максим был еще жив, но в больнице в реанимации скончался. Она добавила, что так и не успела увидеться с Максимом.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 13 октября в 17:00. Водитель Mazda 6 не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель погиб в больнице, пассажир на тот момент был жив.
У Максима остались беременная жена и две дочки. Его похоронят 17 октября в Камышине.
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За время службы Максим получил два ранения. Последнее было серьезным — полный разрыв связок плеча. После операции в Грозном его отправили домой в Камышин на восстановление. За ранение он получил деньги и купил машину Mazda, о которой давно мечтал. На ней он и разбился 13 октября.
Татьяна рассказала, что Максим ехал с другом в гости в село Терновка, но вылетел в кювет. По словам женщины, они ехали со скоростью более 200 км/ч. Когда приехала скорая, Максим был еще жив, но в больнице в реанимации скончался. Она добавила, что так и не успела увидеться с Максимом.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 13 октября в 17:00. Водитель Mazda 6 не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель погиб в больнице, пассажир на тот момент был жив.
У Максима остались беременная жена и две дочки. Его похоронят 17 октября в Камышине.
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Лия Мурадьян