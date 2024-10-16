Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным

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Убийство российского офицера в Московской области является заказным и было спланировано заранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной версии, данное убийство было спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства также отметил, что убийца явно поджидал машину военнослужащего и, возможно, следил за ним.
По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.
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