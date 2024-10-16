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Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным

16 октября 2024, 17:45
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Убийство российского офицера в Московской области является заказным и было спланировано заранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной версии, данное убийство было спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства также отметил, что убийца явно поджидал машину военнослужащего и, возможно, следил за ним.



По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.

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Восемь выстрелов в упор: за что участника СВО расстреляли в Подмосковье, связь с Украиной, подробности
16 октября 2024, 17:59

Фото: istock/Konstantin Shashkov

В Подмосковье неизвестный расстрелял военного спецназовца в его же машине. Всего неделю назад 44-летний полковник вернулся из зоны СВО, а сегодня был убит восемью выстрелами. Подробности произошедшего – в материале «Радио 1».

Что известно о расстреле участника СВО в Подмосковье

Фото: СК РФ/сотрудники СК на месте обнаружения тела убитого участника СВО

Утром 16 октября в Солнечногорском районе возле деревни Маленки неизвестный открыл огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. Восемь прицельных выстрелов, произведенных в водительскую дверь, оказались точными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор частного дома.

Личность убитого

Фото: istock/zabelin

За рулем находился участник СВО Никита К., неделю назад вернувшийся домой из зоны боевых действий. Ранее мужчина занимал должность заместителя начальника управления воинской части. В момент нападения он только выехал от своего дома в военном городке. По предварительной информации, в офицера выстрелили не менее восьми раз.

Криминалисты нашли на месте преступления гильзы от 9-миллиметрового пистолета. В настоящее время в розыск объявлен серый «Мицубиси Аутлендер», на котором, по предварительным данным, уехал подозреваемый.


Мотивы убийства


Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Среди возможных мотивов убийства рассматривается деятельностью офицера на СВО. Правоохранительные органы, предполагают, что преступление могло быть спланировано и имеет заказной характер.

Украинский след


Следователи рассматривают еще одну неофициальную версию: убийство Николая К. могло быть замаскировано под дорожный конфликт. Существует предположение, что киллер на своем автомобиле прижал полковника и затем открыл огонь. Соседи по поселку утверждают, что ничего не слышали, что может указывать на использование пистолета с глушителем. Кроме того, существует предположение о том, что убийство может иметь связь с Украиной.

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Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов требовал отвод судьи
Судья по делу Попова отклонил прошение генерал-майора о своем отводе
16 октября 2024, 17:42

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Дмитрий Летуновский, председатель Тамбовского гарнизонного военного суда, отказался отводить себя от рассмотрения дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Военный обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Перед началом судебного процесса 16 октября Попов, согласовавшись с адвокатом, заявил о личной заинтересованности Летуновского в исходе дела, сообщает ТАСС из зала суда. Попов указал на то, что судья проявляет предвзятость и стремится вынести обвинительный вердикт.

Суд также отклонил просьбу Попова допустить к слушанию в качестве защитника военного блогера Юрия Подоляку. Ранее его осудили на Украине за госизмену и призывы к изменению границ государства. Суд обосновал отказ тем, что у Подоляки нет юридического образования.

В ближайшее генералу Попову и бизнесмену Моисееву должны представить обвинительное заключение. Обвинение планирует использовать показания около сотни свидетелей.

Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии фронта.

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Появились подробности убийства бойца СВО в Подмосковье
Неизвестный восемь раз в упор выстрелил в офицера ВС РФ в Подмосковье
16 октября 2024, 16:45

Фото: iStock/Motortion

16 октября, в среду, в Солнечногорском районе Московской области в упор расстреляли офицера ВС РФ. По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело. По подозрению в убийстве разыскивается водитель серого автомобиля «Мицубиси Аутлендер» 2012 года выпуска.
По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.

На месте убийства криминалисты обнаружили гильзы от пистолета калибра 9 миллиметров. В розыск объявили серый «Мицубиси Аутлендер» 2012 года выпуска.

По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело.

«На месте работают эксперты, ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование на контроле подмосковной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

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#сво
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На вершине 139-метровой пирамиды Хеопса в Египте заметили собаку
16 октября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/sculpies

В настоящее время подъем на любую из 118 египетских пирамид запрещен. Однако собака сумела забраться на сооружение, когда-то бывшее самым высоким строением в мире — Великую пирамиду Гизы или пирамиду Хеопса.
Из-за действующего запрета туристы часто отправляются к пирамидам на парапланах, чтобы полюбоваться на памятники с высоты птичьего полёта, сообщает издание The Times Now. Один из таких туристов Алекс Лэнг снимал эту крупнейшую из египетских пирамид, высота которой составляет 139 метров. Внезапно на самой вершине сооружения парапланерист увидел собаку, которая лаяла и гонялась за птицами.

Видео с собакой, бегающей по древнейшему архитектурному памятнику, быстро стало вирусным. Пользователи выражают сомнения в соблюдении правил безопасности в Гизе. Многие посчитали недостаточными усилия, предпринимаемые правительством Египта для сохранения архитектурного и археологического наследия эпохи фараонов.

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#египет
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В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял вернувшегося домой участника СВО
16 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/sculpies

В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника СВО, который неделю назад приехал домой. Об этом в беседе с ТАСС сообщили правоохранительные органы.
Отмечается, что 44-летний погибший был заместителем командира одной из воинских частей. Неделю назад он вернулся с фронта домой в деревню Меленки.

По данным следствия, мужчина находился в автомобиле в тот момент, когда на другой машине к нему подъехал киллер. Он произвёл как минимум три выстрела в окно со стороны водителя и скрылся с места преступления.

Автомобиль участника СВО, оставшись без управления, доехал до ближайшего забора и остановился там. Водитель скончался на месте от полученных ранений.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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#сво
#стрельба
#подмосковье
#ск рф
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Спасатель Щетинин объяснил спасение дрейфовавшего в Охотском море
16 октября 2024, 14:44

Фото: iStock/PetruStan

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин допустил наличие опыта выживания у пережившего дрейф в Охотском море Михаила Пичугина.
Также в спасении мужчины большую роль сыграло желание выжить, считает специалист.

«Это борьба за жизнь и желание выжить. Многие люди, попавшие в такие чрезвычайные ситуации, просто опускают руки и не хотят бороться за жизнь. Большой вопрос с водой. Я предполагал, если он правильно всё делал, то использовал для питья дождевую воду. Скорее всего, возможно, этот человек раньше использовал подобные методы выживания», — высказался в беседе с RT Щетинин.

До этого в Кемеровской области произошло происшествие с жительницей Кузбасса, которая попыталась проникнуть в здание суда с «подарочным» патроном, за что была привлечена к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Кемеровской области.

«При осуществлении пропускного режима младшим судебным приставом Даниловой Анастасией Денисовной была задержана гражданка, которая явилась в здание Междуреченского городского суда Кемеровской области для ознакомления с материала дела. Со слов женщины этот запрещенный предмет ей когда-то подарили», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание.

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РЕН: здание штаба горит на аэродрома Чкаловский в Подмосковье
РЕН: штабное здание горит на аэродрома Чкаловский в Подмосковье
16 октября 2024, 14:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

На территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание. Информация об этом появилась 16 октября на канале РЕН ТВ. По словам издания, сейчас на месте происшествия проводится эвакуация людей.
Официальных подтверждений о пожаре на аэродроме пока нет. Также нет данных о пострадавших. Причины возгорания неизвестны.

Трое суток назад, 13 октября, в Москве в здании Очаковских бань загорелась крыша. В горящем здании оказались заблокированы ребенок и четверо взрослых. Из нескольких окон второго этажа вырывался дым. Пожарные быстро потушили огонь с помощью специальной техники.

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#подмосковье
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Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти
16 октября 2024, 14:13

Фото: iStock/TressieDavis

В 2021 году в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Тело 10-летней девочки нашел прохожий на детской площадке. Она сбежала из дома без верхней одежды. Согласно предположениям, школьница решила свести счеты с жизнью. Эксперты убеждены, что ребенок планировал самоубийство давно и при должном внимании девочку можно было спасти. Подробности трагической истории – в материале «Радио 1».

Что известно о семье девочки


Катя (имя изменено) жила в полной семье, поддерживала общение с бабушкой и дедушкой. Девочка училась на отлично, ходила в художественную школу и неоднократно выигрывала соревнования. Она увлекалась не только рисованием, школьница также любила анимэ. Мама Кати – верующий человек, работает на хорошей должности в крупной компании. На свою страницу в социальных сетях она выкладывала множество фотографий с любимой дочерью.

Вечером в выходной день семья Кати собралась дома. Они играли в настольные игры и думали, как бы справить День всех влюбленных. Атмосфера царила дружелюбная, никто ни с кем не ссорился. Только Катя почему-то сильно торопилась лечь спать.

День трагедии


Рано утром мама девочки обнаружила, что дочери нет в квартире. Два часа она пыталась найти Катю собственными силами. Когда поиски не дали результатов, она связалась с полицией. Эксперты говорят, что в подобных ситуациях нельзя медлить, ведь каждая минута промедления может привести к плачевным последствиям. Стоит обращаться в полицию сразу.

Около семи часов утра Катю нашел водитель «Ленэнерго», выгуливавший собаку на улице. Тело девочки лежало на детской площадке.


Загадочный рисунок девочки

Фото: iStock/Archv

В январе 2021 года в Санкт-Петербурге прошел конкурс детского рисунка в художественной школе. Катя стала одной из его победительниц. На рисунке девочки изображен белый силуэт человека. Он бродит с фонарем в темном лесу при свете полной луны. Вокруг фигуры поваленные голые деревья, пень и мухоморы. Деревья вдалеке походят на огромную стену или неприступный забор.

Рисунок девочки сильно перекликается с произошедшим наяву – Катя ушла ночью из дома одна, чтобы покончить с собой. Девочка будто вынашивала план у себя в голове или неосознанно пыталась предупредить взрослых с помощью своей работы. В то время ни у кого не было мысли проанализировать посыл рисунка, Катю лишь отметили за красивое исполнение картины.

Редакторы «Комсомольской правды» связались с детскими психологами и показали им Катину работу. Часть из них не обнаружила в рисунке чего-то зловещего. Другие же пояснили, что сложно сделать выводы без непосредственного контакта с ребенком.

Эксперт по взаимоотношениям детей и взрослых Наталья Искра отметила, что в рисунке прослеживается тяжелое эмоциональное состояние ребенка. Но на восприятие работы влияет факт гибели Кати. Чтобы правильно проанализировать чувства и переживания детей с помощью рисунков, нужно это делать в ходе беседы с ними и с конкретно заданной темой для работы. Нельзя с уверенностью утверждать, что работа Кати – предвестник ее гибели.

Причины суицида


Родители девочки не понимают, что могло толкнуть Катю на такой шаг. Они также отказались давать какие-либо подробные комментарии. Стало известно, что у Кати было расстройство пищевого поведения. Девочка комплексовала из-за своего веса, отказывалась от пищи.

«Суициды совершают тогда, когда человек нездоров. Если девочка отказывалась от еды, она имела нездоровое поведение, это всегда звоночек. Нарушение еды и сна никогда не должны игнорироваться, особенно в случае с ребенком. И чаще всего такие тяжелейшие истории происходят в связи с не вовремя оказанной помощью», – говорит Наталья Искра.
Эксперты также выдвинули версию о том, что школьница не справилась с трудностями подросткового возраста. У Кати мог произойти гормональный сбой, для преодоления которого девочке не хватило достаточной зрелости.

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#самоубийство
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Мать-педагог заставила россиянку бросить новорождённую в туалете аэропорта Турции
Shot: мать предложила россиянке бросить ребёнка в туалете аэропорта Турции
16 октября 2024, 14:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать-педагог заставила свою 18-летнюю дочь бросить новорождённого ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что обе женщины узнали о беременности Екатерины только в аэропорту. Из-за лишнего веса на живот девушки никто не обращал внимания.

Выяснилось, что мать и дочь живут в подмосковной Электростали. 18-летняя Екатерина забеременела на новогодних каникулах от своего молодого человека, который учится в институте в Ногинске. Однако из-за лишнего веса она и не подозревала о своём положении. В октябре они с матерью полетели на отдых в Турцию. На обратном пути девушка почувствовала боли в животе, побежала в туалет и родила там девочку.

Каналу удалось выяснить, что Екатерина в настоящее время учится в колледже, а её мать уже много лет работает учителем ритмики в коррекционной школе.

Близкие семьи очень удивились произошедшему. Они отозвались о девушке, её матери и отце ребёнка как о приличных людях, которые могли бы воспитать девочку.

В отношении Екатерины возбудили уголовное дело. В настоящее время она вместе с новорождённой находится в турецкой больнице. Здоровью девочки ничто не угрожает.

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#ребёнок
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