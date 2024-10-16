В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял вернувшегося домой участника СВО

Видео: ГСУ СК России по Московской области
В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника СВО, который неделю назад приехал домой. Об этом в беседе с ТАСС сообщили правоохранительные органы.
Отмечается, что 44-летний погибший был заместителем командира одной из воинских частей. Неделю назад он вернулся с фронта домой в деревню Меленки.
По данным следствия, мужчина находился в автомобиле в тот момент, когда на другой машине к нему подъехал киллер. Он произвёл как минимум три выстрела в окно со стороны водителя и скрылся с места преступления.
Автомобиль участника СВО, оставшись без управления, доехал до ближайшего забора и остановился там. Водитель скончался на месте от полученных ранений.
Областная прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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По данным следствия, мужчина находился в автомобиле в тот момент, когда на другой машине к нему подъехал киллер. Он произвёл как минимум три выстрела в окно со стороны водителя и скрылся с места преступления.
Автомобиль участника СВО, оставшись без управления, доехал до ближайшего забора и остановился там. Водитель скончался на месте от полученных ранений.
Областная прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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Анастасия Чинкова