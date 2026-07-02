101-летнюю блокадницу систематически избивали в частном пансионате в Петербурге
Следственный комитет проводит проверку после обращения родственников 101-летней жительницы Санкт-Петербурга — ветерана и блокадницы, которые заявили о систематическом насилии в частном пансионате, где проживала пенсионерка. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам семьи, на протяжении длительного времени у пожилой женщины регулярно обнаруживали ссадины, гематомы и другие телесные повреждения. В июне прошлого года у маломобильной пенсионерки также диагностировали перелом большеберцовой кости.
Родственники неоднократно обращались к администрации пансионата с просьбой разобраться в ситуации, однако, как утверждается, это не принесло результата. После они направили заявление в центральный аппарат Следственного комитета.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту возможного причинения вреда здоровью пожилой женщины. По итогам процессуальных мероприятий примут соответствующее решение.
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