101-летнюю блокадницу систематически избивали в частном пансионате в Петербурге

02 июля 2026, 15:11

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет проводит проверку после обращения родственников 101-летней жительницы Санкт-Петербурга — ветерана и блокадницы, которые заявили о систематическом насилии в частном пансионате, где проживала пенсионерка. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ведомства.