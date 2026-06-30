Ребёнка жестоко избили в садике в Дагестане

30 июня 2026, 18:32

В Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка

Фото: iStock/Akintevs

В Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка. Об этом проинформировали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.