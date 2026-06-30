Ребёнка жестоко избили в садике в Дагестане
В Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка. Об этом проинформировали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
Семья мальчика, пострадавшего в детском саду «Ля Ля» в селе Петраковское, бьет тревогу. На второй день пребывания в учреждении на теле ребёнка обнаружили множество укусов и синяков. Тётя малыша утверждает, что руководство сада не предоставило вразумительных объяснений случившемуся, а вместо этого обрушилось на неё с оскорблениями и угрозами.
Это не первый случай, когда родители жалуются на этот детский сад. В результате матери мальчика пришлось обратиться в полицию.
В настоящее время проводится расследование. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет») УК РФ.
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