В Уфе четверо мужчин натравили собаку на парня и избили его ногами
В Уфе четверо мужчин натравили собаку на молодого парня. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».
События развернулись около ресторана «Тонэ» на Первомайской улице в районе Черниковки. По словам очевидцев, громкие звуки раздались примерно в два часа ночи по местному времени.
Согласно опубликованным кадрам, молодые люди, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, начали преследовать парня, который приехал на такси. Один из нападавших дал своей собаке команду: «Взять его!» — и побежал за жертвой.
Затем четверо злоумышленников окружили молодого человека и наблюдали за тем, как тот борется с животным. После этого, по свидетельствам очевидцев, нападавшие избили мужчину ногами. Причины случившегося остаются неизвестными. В УМВД по региону инцидент не комментировали.
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