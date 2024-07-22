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Смерть 17-летней студентки оценили в 100 тыс.: подробности жуткой аварии в Башкирии, что известно

Отец подростка, сбившего 17-летнюю студентку, пытался откупиться за 100 тысяч
22 июля 2024, 01:59
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Неделю назад, 16 июля, маленькое село Мелеузовского района Башкирии потрясла ужасающая трагедия. Шестнадцатилетний подросток на мотоцикле без прав сбил четырех человек, включая трехмесячного младенца. На больничной койке от полученных травм скончалась 17-летняя студентка, остальные пострадавшие все еще находятся на лечении.
Что известно о жуткой аварии, кем была погибшая девушка и какую сумму предложили ее отцу родители виновника ДТП — разбиралась редакция «Радио 1».

«Ее отбросило на другую сторону дороги»

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана


Село Дарьинка, где случилось ДТП, небольшое, а все участники аварии учились в одной школе или жили на одной улице.

Смертельный наезд произошел поздней ночью на улице Центральной, где 17-летняя Дарья (имя изменено) гуляла с 20-летним родственником и подругой, которая держала на руках трехмесячную дочь. Громкий рев мотоцикла Motorland XR с 16-летним парнем за рулем оборвался после неожиданного столкновения. Удар был такой силы, что молодых людей разбросало в разные стороны.

«Весь удар пришелся на Дашу. Ее откинуло на другую сторону дороги, – рассказал «КП-Уфа» родственник девушки. – А этот (водитель мотоцикла — прим.ред.), вообще после удара встал и ушел».
Что стало причиной аварии, еще предстоит установить следствию. Экспертизы о наличии алкоголя в крови юного водителя еще не готовы, однако, по предварительным данным издания, у молодого человека не было заметных признаков опьянения.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
При этом, судя по вменяемой юноше статье обвинения, на управление мотоциклом такой мощности у него не было даже водительских прав.

Всех пострадавших экстренно увезли на скорой. К несчастью, 17-летняя Дарья скончалась в реанимации от полученных травм. В тяжелом состоянии оказались и двое ее знакомых, а младенца пришлось и вовсе вертолетом санавиации срочно доставить в главную детскую больницу Башкирии.

Жизни виновника резонансной аварии, по информации СМИ, ничего не угрожает, Минздрав не указал его в списке госпитализированных.

Мечтала работать в полиции

Фото: iStock/seb_ra
Родные и друзья погибшей Дарьи говорят, что она была студенткой кадетского корпуса и давно мечтала работать в полиции. Каждый, кто встречал ее, отзывался по-доброму: умная, красивая, добрая и ответственная девушка.

У Дарьи остался любимый парень, который все еще не может поверить в ее смерть.

За рулем мотоцикла в ту ночь сидел 16-летний Сергей (имя изменено). Подросток растет в благополучной и небедной семье, только закончил 9 класс, отмечает издание.
Фото: прокуратура Республики Башкортостан
Сергей впервые стал водителем двухколесного транспорта в 2023 году, после чего на своей странице в соцсетях не раз публиковал фото с мотоциклом на фоне природы. Стоит отметить, что именно эту страницу он и удалил после того, как всем стало известно об аварии.

100 тысяч за гибель 17-летней студентки

Фото: iStock/dragana991
Один из родственников погибшей сильно встревожен тем, что виновнику ужасной трагедии удастся избежать наказания. Родители мотоциклиста уже прислали отцу Дарьи перевод на 100 тысяч рублей — безо всяких извинений, слов сочувствия и соболезнования, сообщили «КП-Уфа». Мужчина сразу же отправил всю сумму обратно.

«Единственное, хотелось бы, чтобы он был наказан. Но все село в один голос как будто говорит, что откупятся его родители. Что-то вытворяет, и всегда наказание мимо него. <…> По нашим данным, родители мотоциклиста уехали из села, дома их нет. Наверное, вместе с сыном сейчас находятся», – приводят в издании слова собеседника.
По его словам, Дарью похоронили в четверг, 18 июля. Семья до сих не может поверить в ее смерть и все, чего желают родные — это суровое и справедливое наказание для молодого мотоциклиста.

Срок — до 12 лет лишения свободы

Фото: сайт Кремля
Следственный комитет республики уже возбудил уголовное дело. Юноше вменяют одну из самых тяжелых частей статьи 264 УК — пятую, пункт «в»: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим водительских прав.

О жуткой аварии стало известно даже в центральном аппарате ведомства: глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от начальника областного следкома доклад о расследовании и взял дело на личный контроль.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому Е.В. доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СК РФ.
Вместе с тем контроль над расследованием уголовного дела установила и республиканская прокуратура.
Фото: прокуратура Республики Башкортостан
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей», – указано в сообщении башкирского надзорного органа.
Максимально возможное наказание по вменяемой мотоциклисту статье — 12 лет тюрьмы с лишением водительских прав.

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Беглый педофил в течение 30 лет скрывался под именем мальчика
Сбежавшего из тюрьмы в 1994 году педофила задержали в США
22 июля 2024, 00:57

Фото: iStock/MattGush

В США арестовали осужденного педофила, сбежавшего из заключения и скрывавшегося под чужим именем в течение 30 лет, передает издание People.
70-летний Стивен Крейг Джонсон был арестован 16 июля в городе Мейкон, штат Джорджия. В 1994 он совершил побег из исправительного учреждения в городе Сейлем, штат Орегон, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Полиция штата Орегон охарактеризовала Джонсона как «педофила, который с высокой вероятностью будет охотиться за малолетними».

В Джорджии он проживал под именем Уильям Кокс. Следователи установили, что это имя принадлежало ребенку, который погиб в 1962 году. В 1995 году Джонсон получил его свидетельство о рождении и новую карту социального страхования на его имя, а в 1998 году – водительские права на то же имя.

Представители полиции не сообщили, как именно им удалось обнаружить Джонсона. Он жил в Мейконе с 2011 года. Соседка мужчины по дому призналась, что была шокирована, узнав правду.

«Это был очень хороший человек. Он всем нравился», – поделилась Эйприл Уокер.

В настоящее время мужчина ожидает экстрадиции в Орегон. Пока неизвестно, будут ли ему предъявлены новые обвинения.

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#убийство
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В США узбекистанец жестоко расправился с четырьмя членами своей семьи
21 июля 2024, 23:22

Фото: iStock/gorodenkoff

В США узбекистанец убил четырех членов своей семьи, передает New York Post.
19 июля в Бруклине 24-летний мужчина зарезал свою мать, жену брата, а также двух детей. Отмечается, что сотрудники полицейского департамента Нью-Йорка нашли тело 56-летней матери убийцы в переулке рядом ножевых ранений в районе шеи.

Тело четырех-пятилетних детей обнаружили с ножевыми ранениями в мешке в домашнем гардеробе. Рядом с детьми была найдена и 27-летняя жена убийцы.

Подозреваемый был взят под стражу. Полиция считает, что у него имеются проблемы с психическим здоровьем.

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#дети
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На Керченском мосту пробка со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей
21 июля 2024, 21:34

Фото: istockphoto/gutaper

Пробка на Керченском мосту со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей, ожидание составляет более чем два часа. Об этом сообщили в информцентре по автодорогам.
«20.00 (совпадает с мск — ред.)… В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации в Telegram-канале информцентра об обстановке на автоподходах к Керченскому мосту.

Известно, что сто стороны Керчи очередь отсутствует. Ранее сообщалось, что в 10:00 по Москве в очереди было 570 машин.

Перед этим стало известно, что дорогу от Павловской слободы до трассы «Балтия» хотят на девять месяцев раньше, чем указано в плане. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#крымский мост
#пробки
#новости
#автомобили
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МЧС: в Рязани потушено возгорание прессованной макулатуры
21 июля 2024, 21:15

Фото: istockphoto/DmyTo

Горение прессованной макулатуры ликвидировали пожарные в Рязани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Уточняется, что возгорание произошло на улице Связи. Данных о пострадавших не сообщается.
Предварительно известно, что бумага горела на площади, примерно, в одну тысячу квадратов. По сообщению корреспондента РИА Новости, дымовой столб от возгорания видели в Рязанском областном районе по соседству с городом.

«Пожар в Соколовке локализован. Проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара», — сказано в сообщении спасателей.

Сейчас на месте возгорания происходит дознание, чтобы выяснить причины возникновения пожара.

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#россия
#рязанская область
#пожар
#мчс
#новости
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Число зараженных норавирусом детей в ж/д санатории Кузбасса выросло до 35
21 июля 2024, 20:48

Фото: Istockphoto/sudok1

В Салаире Кемеровской области число отравившихся детей в ж/д санатории «Магистраль» выросло до 35. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Предварительной причиной случившегося в Кузбассе назвали заражение норавирусной инфекцией.
Ранее кемеровское управление СК РФ сообщало, что после отравления 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль», – отмечают в надзорном ведомстве.
Сейчас специалисты берут смывы с поверхностей, образцы еды и пробы воды, а также готовятся приостановить работу лагеря с передачей всех материалов в прокуратуру и суд, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в бурятском общепите отравились 56 человек. По предварительным данным, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.

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Readovka: жена умершего бойца СВО ждет суда о праве жить в квартире мужа в Коми
21 июля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Вдова участника СВО ждет суда о ее праве на собственность на квартиру в Коми, принадлежавшей ее умершему мужу по договору соцнайма, в который ее не успели включить. Об этом сообщает тг-канал Readovka. Супруг женщины скончался в период своего участия в боевых действиях и не успел записать жену в договор социального найма, заявляется в публикации.
По данным издания, мужчина получил жилье как сирота, но не смог его приватизировать после 5 лет с заключения договора. Уточняется, что в ближайшее время женщина будет судиться с администрацией района за ее право жить в квартире умершего мужа.

Ранее сообщалось, что в Дагестане во время своего отпуска погиб участник СВО во время конфликта со стрельбой в селе Агачул. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор. Подозреваемые уже задержаны.

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#рф
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Мужчина избил пассажиров троллейбуса за гимн РФ в Севастополе
21 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/blinow61

За прослушивание гимна РФ на телефоне мужчина избил пассажиров троллейбуса в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастополь №1».
Предварительно известно, что стычка случилась на маршруте №12 в районе остановочного пункта «Горячий хлеб» при следовании к «Технической библиотеке». Обращений к полицейским по факту конфликта не поступило ни от свидетелей конфликта, ни от его участников.

Правоохранители сейчас ищут зачинщика для привлечения к ответственности. Ранее в Днепре мужчина, увидел автомобиль с военнослужащими и крикнул «Слава России», после чего произошла потасовка с боевиком ВСУ.

Недавно сообщалось, что на одном из пляжей Одессы произошел языковой конфликт из-за песни Юрия Шатунова. Одной отдыхающей не понравилась композиция на русском языке, однако другие стали возражать в ответ на претензии.

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#драка
#полиция
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Туристка арендовала квартиру в Стамбуле и наткнулась на «хозяина-извращенца»
21 июля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

На «хозяина-извращенца» наткнулась туристка-блогерша Тиффани Чен, снявшая квартиру в Стамбуле. Она поделилась своей историей в социальных сетях. По словам Чен, та сняла жилье через портал Airbnb.
В один из дней, когда она была неглиже у себя в комнате, хозяин высунул голову из окна кухни, чтобы заглянуть к ней. Блогерша услышала шум, обернувшись, а мужчина, закрыв окно, убежал «как крыса».

Чен добавила, что сразу собрала вещи и покинула дом, забрав с собой ножницы для маникюра в целях самозащиты при необходимости.

Путешественница сообщила, что подобный инцидент был не единственным за время проживания в Стамбуле. Накануне, когда блогер была в ванной, хозяин подошел к ее комнате и заглянул туда. При вопросе, для чего он это делает, тот ответил, что «искал кошек».

«Я сообщила об этом Airbnb, и, к моему ужасу, они разрешили ему продолжать принимать гостей. Поэтому если вы женщина, не останавливайтесь у Мехмета в Стамбуле», — сказала Чен.

В ноябре прошлого года житель Британии, сняв жилье через Airbnb, нашел между подушками дивана в гостиной скрытую камеру.

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#мир
#турция
#жильё
#аренда
#новости
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Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе
21 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор.
Конфликт из-за спорного земельного участка, закончившийся бытовым убийством, получил широкий резонанс благодаря многочисленным публикациям в сети, передаёт «Коммерсант». Появился ролик, где звучали обвинения в адрес «банды ваххабитов», которые убили бойца СВО «за помощь русским».

Правоохранители и профильные ведомства сразу же опровергли версию о местных радикалах, убивших участника СВО. Конфликт имел чисто бытовые причины. На спорный участок из-за неразберихи с документами и подтверждением прав собственности имели притязания сразу две семьи. Алибековы начали там строительные работы, что не понравилось семейству Махмудовых — их конкурентам.

В один из дней на стройплощадку приехали семь человек на иномарке и устроили там стрельбу. В результате погиб 37-летний Богозит Алибеков, ещё три человека получили ранения. Стрельба велась из пистолета и карабина «Сайга». По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель села.

Правоохранители опасались эскалации конфликта, так как на похороны должен приехать брат Богозита, который также проходит службу в зоне СВО. В настоящее время обстановка в селе Агачаул спокойная и контролируемая, силовики приняли меры к её стабилизации.

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