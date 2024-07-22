Смерть 17-летней студентки оценили в 100 тыс.: подробности жуткой аварии в Башкирии, что известно

Фото: iStock/Motortion
Неделю назад, 16 июля, маленькое село Мелеузовского района Башкирии потрясла ужасающая трагедия. Шестнадцатилетний подросток на мотоцикле без прав сбил четырех человек, включая трехмесячного младенца. На больничной койке от полученных травм скончалась 17-летняя студентка, остальные пострадавшие все еще находятся на лечении.
Что известно о жуткой аварии, кем была погибшая девушка и какую сумму предложили ее отцу родители виновника ДТП — разбиралась редакция «Радио 1».
Село Дарьинка, где случилось ДТП, небольшое, а все участники аварии учились в одной школе или жили на одной улице.
Смертельный наезд произошел поздней ночью на улице Центральной, где 17-летняя Дарья (имя изменено) гуляла с 20-летним родственником и подругой, которая держала на руках трехмесячную дочь. Громкий рев мотоцикла Motorland XR с 16-летним парнем за рулем оборвался после неожиданного столкновения. Удар был такой силы, что молодых людей разбросало в разные стороны.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
При этом, судя по вменяемой юноше статье обвинения, на управление мотоциклом такой мощности у него не было даже водительских прав.
Всех пострадавших экстренно увезли на скорой. К несчастью, 17-летняя Дарья скончалась в реанимации от полученных травм. В тяжелом состоянии оказались и двое ее знакомых, а младенца пришлось и вовсе вертолетом санавиации срочно доставить в главную детскую больницу Башкирии.
Жизни виновника резонансной аварии, по информации СМИ, ничего не угрожает, Минздрав не указал его в списке госпитализированных.
Родные и друзья погибшей Дарьи говорят, что она была студенткой кадетского корпуса и давно мечтала работать в полиции. Каждый, кто встречал ее, отзывался по-доброму: умная, красивая, добрая и ответственная девушка.
У Дарьи остался любимый парень, который все еще не может поверить в ее смерть.
За рулем мотоцикла в ту ночь сидел 16-летний Сергей (имя изменено). Подросток растет в благополучной и небедной семье, только закончил 9 класс, отмечает издание.
Фото: прокуратура Республики Башкортостан
Сергей впервые стал водителем двухколесного транспорта в 2023 году, после чего на своей странице в соцсетях не раз публиковал фото с мотоциклом на фоне природы. Стоит отметить, что именно эту страницу он и удалил после того, как всем стало известно об аварии.
Один из родственников погибшей сильно встревожен тем, что виновнику ужасной трагедии удастся избежать наказания. Родители мотоциклиста уже прислали отцу Дарьи перевод на 100 тысяч рублей — безо всяких извинений, слов сочувствия и соболезнования, сообщили «КП-Уфа». Мужчина сразу же отправил всю сумму обратно.
Следственный комитет республики уже возбудил уголовное дело. Юноше вменяют одну из самых тяжелых частей статьи 264 УК — пятую, пункт «в»: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим водительских прав.
О жуткой аварии стало известно даже в центральном аппарате ведомства: глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от начальника областного следкома доклад о расследовании и взял дело на личный контроль.
Фото: прокуратура Республики Башкортостан
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«Ее отбросило на другую сторону дороги»Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Село Дарьинка, где случилось ДТП, небольшое, а все участники аварии учились в одной школе или жили на одной улице.
Смертельный наезд произошел поздней ночью на улице Центральной, где 17-летняя Дарья (имя изменено) гуляла с 20-летним родственником и подругой, которая держала на руках трехмесячную дочь. Громкий рев мотоцикла Motorland XR с 16-летним парнем за рулем оборвался после неожиданного столкновения. Удар был такой силы, что молодых людей разбросало в разные стороны.
«Весь удар пришелся на Дашу. Ее откинуло на другую сторону дороги, – рассказал «КП-Уфа» родственник девушки. – А этот (водитель мотоцикла — прим.ред.), вообще после удара встал и ушел».Что стало причиной аварии, еще предстоит установить следствию. Экспертизы о наличии алкоголя в крови юного водителя еще не готовы, однако, по предварительным данным издания, у молодого человека не было заметных признаков опьянения.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
При этом, судя по вменяемой юноше статье обвинения, на управление мотоциклом такой мощности у него не было даже водительских прав.
Всех пострадавших экстренно увезли на скорой. К несчастью, 17-летняя Дарья скончалась в реанимации от полученных травм. В тяжелом состоянии оказались и двое ее знакомых, а младенца пришлось и вовсе вертолетом санавиации срочно доставить в главную детскую больницу Башкирии.
Жизни виновника резонансной аварии, по информации СМИ, ничего не угрожает, Минздрав не указал его в списке госпитализированных.
Мечтала работать в полицииФото: iStock/seb_ra
Родные и друзья погибшей Дарьи говорят, что она была студенткой кадетского корпуса и давно мечтала работать в полиции. Каждый, кто встречал ее, отзывался по-доброму: умная, красивая, добрая и ответственная девушка.
У Дарьи остался любимый парень, который все еще не может поверить в ее смерть.
За рулем мотоцикла в ту ночь сидел 16-летний Сергей (имя изменено). Подросток растет в благополучной и небедной семье, только закончил 9 класс, отмечает издание.
Фото: прокуратура Республики Башкортостан
Сергей впервые стал водителем двухколесного транспорта в 2023 году, после чего на своей странице в соцсетях не раз публиковал фото с мотоциклом на фоне природы. Стоит отметить, что именно эту страницу он и удалил после того, как всем стало известно об аварии.
100 тысяч за гибель 17-летней студенткиФото: iStock/dragana991
Один из родственников погибшей сильно встревожен тем, что виновнику ужасной трагедии удастся избежать наказания. Родители мотоциклиста уже прислали отцу Дарьи перевод на 100 тысяч рублей — безо всяких извинений, слов сочувствия и соболезнования, сообщили «КП-Уфа». Мужчина сразу же отправил всю сумму обратно.
«Единственное, хотелось бы, чтобы он был наказан. Но все село в один голос как будто говорит, что откупятся его родители. Что-то вытворяет, и всегда наказание мимо него. <…> По нашим данным, родители мотоциклиста уехали из села, дома их нет. Наверное, вместе с сыном сейчас находятся», – приводят в издании слова собеседника.По его словам, Дарью похоронили в четверг, 18 июля. Семья до сих не может поверить в ее смерть и все, чего желают родные — это суровое и справедливое наказание для молодого мотоциклиста.
Срок — до 12 лет лишения свободыФото: сайт Кремля
Следственный комитет республики уже возбудил уголовное дело. Юноше вменяют одну из самых тяжелых частей статьи 264 УК — пятую, пункт «в»: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим водительских прав.
О жуткой аварии стало известно даже в центральном аппарате ведомства: глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от начальника областного следкома доклад о расследовании и взял дело на личный контроль.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому Е.В. доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СК РФ.Вместе с тем контроль над расследованием уголовного дела установила и республиканская прокуратура.
Фото: прокуратура Республики Башкортостан
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей», – указано в сообщении башкирского надзорного органа.Максимально возможное наказание по вменяемой мотоциклисту статье — 12 лет тюрьмы с лишением водительских прав.
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Данил Пономарев