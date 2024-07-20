Завернули в пакет и выбросили в реку: как красавицу с Урала обвинили в обмане и нашли изуродованной

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко
Жители Челябинской области обнаружили жуткую находку. На берегу реки Урал лежал черный мешок, в котором находилось что-то крупное, похожее на человеческий силуэт. Бдительные граждане вызвали полицию и оказалось не зря. В пакет была замотана женщина со связанными руками и ногами. О том, кем оказалась убитая и за что с ней расправились расскажет редакция «Радио 1».
Мешок с телом нашли возле реки на Урале
Мешок с телом молодой девушки был обнаружен на берегу реки Урал в Магнитогорске 18 июля. Очевидцы сразу сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что перед смертью девушка была жестоко избита. Руки и ноги жертвы были связаны, а на голове был еще один черный пакет.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к убийству лица.
Кем оказалась убитая на Урале девушка
Найденной в реке оказалась 31-летняя Александра из Магнитогорска. В изуродованном лице было трудно узнать миловидную блондинку с серыми глазами. Знакомые убитой все как один отмечают ее красоту и чувство юмора.
«Саша была очень красивая, интересная, умная девушка. Я даже сейчас могу вспомнить ее улыбку, хотя не виделись очень давно. Она добрая, веселая, с хорошим чувством юмора. После выпуска мы с ней не общались. Жаль, что все так обернулось, – рассказала журналистам однокурсница убитой.
Известно, что у девушки остался 8-летний ребенок.
За что ее убили
Журналистам издания «Комсомольская правда» удалось выяснить, что в биографии женщины было не все гладко и ее прежде обвиняли в мошенничестве. Александра сначала работала в туристической компании, но получив клиентскую базу, стала искать путевки клиентам самостоятельно. Дважды девушка обманула одну и ту же женщину, которая была вынуждена написать об этом заявление в полицию.
Дело в отношении убитой не успело получить продолжение. Сначала Александра не являлась в суд из-за болезни, а потом вовсе пропала. Последний раз девушку видели в мае. По информации портала 74.RU, Александра часто брала в долг большие суммы и не отдавала их.
Одна из женщин, у которой девушка занимала деньги, рассказала, что обращалась к ее родителям.
«Мы больше бороться за нее не будем. Столько раз ее долги закрывали», —ответили собеседнице издания родители убитой.
После того, как матери девушки сообщили, что тело ее дочери нашли в реке, она лаконично ответила: «Понятно, видимо, много денег назанимала». В настоящее время следователям предстоит выяснить, могла ли месть за махинации или большие долги стать причиной убийства Александры.
Читайте также:
Подняла футболку и ударила ножом: пермячка рассказала, как убила сына из-за долгов и спрятала тело в чемодан
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток
Анастасия Хохлова