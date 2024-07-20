Завернули в пакет и выбросили в реку: как красавицу с Урала обвинили в обмане и нашли изуродованной

Жители Челябинской области обнаружили жуткую находку. На берегу реки Урал лежал черный мешок, в котором находилось что-то крупное, похожее на человеческий силуэт. Бдительные граждане вызвали полицию и оказалось не зря. В пакет была замотана женщина со связанными руками и ногами. О том, кем оказалась убитая и за что с ней расправились расскажет редакция «Радио 1».