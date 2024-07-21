Спал с матерью: как пермячка воспитывала сына по японской системе, задушила и выбросила на мусорку

Фото: istockphoto/burcu saritas
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства жестокого убийства девятилетнего мальчика собственной матерью. Выяснилось, что мать убитого воспитывал сына по некой японской системе. Что известно о методах воспитания ребенка и как мать решилась на убийство расскажет редакция «Радио 1».
Пермячка убила сына и выбросила на мусорку
34-летняя жительница Перми Ирина убила своего девятилетнего сына, сложила его тело в чемодан и выбросила на мусорку. На следствии женщина подробно рассказала, как расправилась с ребенком. Когда он готовился ко сну, мать подошла со спины, накинула ему на шею бельевую веревку и задушила. После этого она задрала ночную рубашку сына и несколько раз ударила его ножом в область сердца. Упаковав тело в чемодан, пермячка бродила по городу, а потом оставила его на мусорке, где на следующий день он был обнаружен.
Зачем женщина убила ребенка
Ирина рассказала, что имела большие долги и проблемы с коллекторами. Кстати, убийство сына она тоже намеревалась возложить на них. Женщина даже написала записку, в которой взыскатели долгов якобы угрожают лишить жизни ее ребенка.
Японская система воспитания
Мать мальчика перестала водить ребенка в детский сад, еще когда он был в младшей группе. С тех пор ребенок находился дома, где обучался самостоятельно. Ирина заявляла, что обучать ребенка на дому полностью ее инициатива. Такой способ воспитания она называла японской системой обучения. Тем не менее сама Ирина имеет два высших образования.
Сын учился около получаса в день и постоянно находился рядом с матерью. Следователи подтвердили слова родственников о том, что мать с сыном были неразлучны и даже спали вместе.
Несмотря на отсутствие полноценного образования ребенок рос сообразительным. Родственники и соседи отмечали его математический склад ума, однако часто упрекали мать в том, что мальчику не хватает общения со сверстниками.
В настоящее время мать убитого ребенка находится в СИЗО. Следователям еще предстоит выяснить, почему социальные органы не заинтересовались семьей, в которой мать самовольно оградила ребенка от сверстников и перевела на сомнительную систему обучения.
Читайте также:
«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей
«Будешь со мной или в холодильнике»: история маньяка-людоеда Малышева, как он начал убивать
Жительницу Перми, которая убила своего сына и спрятала тело в чемодан, отправили в СИЗО
Анастасия Хохлова