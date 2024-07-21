«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей

Ребенка из Челябинской области обнаружили мертвым после нескольких дней поисков. 14-летний мальчик исчез после того, как поехал с родителями в лес. О том, что случилось с несовершеннолетним и на какую странную деталь обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».