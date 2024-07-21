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«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей

Труп мальчика с ДЦП нашли в болоте: как пропал, детали дела
21 июля 2024, 12:43
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

Ребенка из Челябинской области обнаружили мертвым после нескольких дней поисков. 14-летний мальчик исчез после того, как поехал с родителями в лес. О том, что случилось с несовершеннолетним и на какую странную деталь обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».

Как пропал ребенок с ДЦП


Родители 14-летнего Арслана взяли его с собой в лес собирать грибы. Однако из-за того, что ребенок страдал ДЦП и испытывал сложности с передвижением, его оставили в автомобиле. В какой-то момент ребенок покинул авто и самостоятельно отправился вслед за родителями в лес.



После пропажи сына мать Арслана рассказывала порталу 74.RU о том, что прежде часто брала ребенка с собой на сбор грибов. Женщина пояснила, что из-за физических особенностей, ребенок быстро уставал и сам просился посидеть в автомобиле, поэтому и в этот раз было принято решение, чтобы ребенок подождал родителей в авто.

Как рос ребенок


Арслан был поздним ребенком. Мать родила его в 34 года. Из-за врожденного ДЦП мальчик учился на дому, иногда посещал дополнительно занятия. Из-за особенностей ребенка родители всегда просили его носить с собой бейджик, на котором указаны данные сына и его домашний адрес.

Женщина говорила, что Арслан был очень активным ребенком, с хорошей моторикой. Он любил бегать и играть, часто убегал от родителей, смеясь и провоцируя их на погоню.


Поиски ребенка завершились через десять дней



Фото: iStock/MarianVejcik

К поискам пропавшего мальчика присоединились волонтеры и неравнодушные жители области. Искали ребенка с использованием тепловизоров, служебных собак. Спустя десять дней тело Арслана было найдено в местном болоте.
Поиски затянулись и-за сложной проходимости местности. Густая растительность и вязкие болота заставляли поисковые группы возвращаться и идти другими маршрутами.

От места пропажи до места, где был найден ребёнок, чуть меньше километра. На теле погибшего обнаружены признаки утопления, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.


На что обратили внимание в Сети


Новость о гибели ребенка потрясла не только жителей Челябинской области. Трагедию широко обсуждают в Сети. Одни выражают соболезнования убитым горем родителям, а другие призывают правоохранителей провести проверку в отношении семейства.

«Как он мог убежать, если с трудом ходил? Да ещё в трудно проходимую местность. Родителей надо более тщательно допросить», — пишут пользователи.

Вопросы также вызывает то, как ребенок, который после непродолжительных прогулок уставал, преодолел дистанцию в несколько сотен метров по практически непроходимым тропам.

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«Страна.ua»: Ночью в Киеве сожгли несколько автомобилей украинских военных
21 июля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В ночь на 21 июля в Киеве неизвестные подожгли несколько машин, принадлежащих украинским военным. Два автомобиля сгорели на Троещине, ещё один — в Деснянском районе украинской столицы.
В последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим Вооружённых сил Украины, сообщает издание «Страна.ua». Люди принимают их за автомобили ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.). На военных микроавтобусах теперь часто можно увидеть прикреплённые таблички с надписью «Не ТЦК». Таким образом военнослужащие пытаются уберечь свои машины от сожжения или прокалывания колёс.

В Одессе 18 июля неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащих ВСУ. А накануне, 1 июля, ночью сгорели сразу пять украинских военных машин. 11 июля подобные инциденты произошли в трёх разных регионах Украины.

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Подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру в Хабаровске
21 июля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Свою трехлетнюю сестру попытался изнасиловать подросток-инвалид в Хабаровске. Об этом сообщает NEWS.ru. Уточняется, что прохожий прогнал злоумышленника, нависшего над плачущим ребенком. Мужчина обматерил подростка, после чего тот ушел.
Как сообщается в Telegram-каналах, все случилось в микрорайоне Пятая площадка рядом с домом. Следствие собирает все необходимое для проведения ДНК-теста. Известно, что злоумышленнику 13 лет и он из неблагополучной многодетной семьи. С ним и с его родственниками сейчас работает подразделение по делам несовершеннолетних.

Перед этим сообщалось, что в Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Ранее он привлекался к ответственности за изнасилование.

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#новости
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В Петербурге хрупкая девушка нокаутировала пристававшего к ней мужчину
21 июля 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Artur Didyk

В центре Санкт-Петербурга девушка достаточно хрупкого телосложения сумела эффективно отбиться от назойливого поклонника. Она ударила мужчину по лицу и отправила его в глубокий нокаут.
Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения и уже разлетелся по всему интернету, передаёт новостной портал 78.ru. Судя по кадрам, молодой человек оказывал девушке настойчивые знаки внимания, которые ей, видимо, не особенно нравились. Остудить пыл кавалера пытался охранник, однако молодая особа и сама сумела постоять за себя.

Когда приставания уличного донжуана стали слишком навязчивыми, девушка провела эффектную двойку, точным ударом в челюсть отправив нахала на асфальт. Происшедшее перестало удивлять, когда выяснилось, что нокаутировала непрошенного ухажёра 21-летняя чемпионка ММА Алиса Иринина.

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FT: арестованные на западе яхты россиян подвергаются диверсиям
21 июля 2024, 11:29

Фото: istockphoto/PaulVinten

Арестованные на Западе яхты, принадлежащие россиянам, подвергаются атакам сквоттеров (самовольно заселяющихся) и диверсиям. Об этом сообщает издание Financial Times. В частности, сквоттеры заняли яхту Phi, принадлежащую, по информации журналистов, девелоперу РФ Сергею Науменко, стоящую в Лондоне. Теперь на судне табличка, предупреждающая потенциального нарушителя, что его будут преследовать «по всей строгости закона».
Судно Lady Anastasia, якобы принадлежащее руководителю «Рособоронэкспорта» Александру Михееву в 2022 году стало объектом диверсии. Механик с Украины, который там работал, попытался намеренно потопить его.

Ранее сообщалось, что четыре построенные для россиян яхты арендуются. Самой дорогой является Flying Fox, ее связывали с владельцем авиагавани «Домодедово» Дмитрием Каменщиком.

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ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS
Сальдо: системы ПВО сбили две ракеты ATACMS над Херсонской областью
21 июля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

ВСУ попытались атаковать Крым с использованием двух ракет ATACMS. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, ракеты противника удалось перехватить и уничтожить над Херсонской областью. Жертв и разрушений на земле нет. Осколки ATACMS рухнули вдали от населенных пунктов.

Минувшим утром ПВО сбила БПЛА ВСУ в Белгородской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти
«Фонтанка»: в Ленинградской области утонул 50-летний военнослужащий
21 июля 2024, 09:13

Фото: iStock/aetb

В Лужском районе Ленинградской области военнослужащий утонул в озере Малые Толони. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Гибель служащего по контракту подтвердил начальник штаба воинской части, где служил мужчина.

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», — отмечается в сообщении штаба.

Погибшему мужчине было 50 лет. Прежде он служил в Череповце Вологодской области. Иные подробности произошедшего ​военачальники не привели.

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#гибель
#мужчина
#ленинградская область
#военные
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Мэрия Анапы: Подача электричества восстановлена, митинг прекратился
21 июля 2024, 07:27

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за аномальной нагрузки на сети в регионе, связанной с жарой, частично восстановлена. Люди, вышедшие на стихийный митинг и перекрывшие улицу, разошлись.
Об этом РИА Новости рассказали в мэрии города. По словам чиновников городской администрации, сотрудники аварийных служб частично заменили вышедшее из строя оборудование, подача электричества восстановлена. Протестующие граждане, которые во время схода перекрыли проезжую часть на улице Шевченко, разошлись по домам.

Накануне, 20 июля, люди собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу воды и электричества. Они пропускали только машины скорой помощи и общались с сотрудниками полиции. По словам горожан, отключения продолжались уже на протяжении четырёх дней.

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#оборудование
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#новости
#электроэнергия
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Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги близ Рязани
Украина обещала выплатить подрывнику железной дороги близ Рязани $15 тысяч
21 июля 2024, 05:02

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся в содеянном, передает ТАСС на основе данных правоохранительных органов.
Мужчина заявил, что в качестве награды за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, Сидики связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и подвергся вербовки.

«Пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов США. Как ни странно, обещанных денег он не получил», – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о публикации Украиной доказательств преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС.

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#взрыв
#рязанская область
#полиция
#суд
#украина
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
21 июля 2024, 04:47

Фото: IStock/e-crow

В городе Белгород, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность, передает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – сообщил он населению.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь украинских беспилотных летательных. аппаратов (БПЛА) над Курской областью и один над Белгородской.

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#белгородская область
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#пво
#вячеслав гладков
#губернатор
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