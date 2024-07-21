«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей

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Ребенка из Челябинской области обнаружили мертвым после нескольких дней поисков. 14-летний мальчик исчез после того, как поехал с родителями в лес. О том, что случилось с несовершеннолетним и на какую странную деталь обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».
Как пропал ребенок с ДЦП
Родители 14-летнего Арслана взяли его с собой в лес собирать грибы. Однако из-за того, что ребенок страдал ДЦП и испытывал сложности с передвижением, его оставили в автомобиле. В какой-то момент ребенок покинул авто и самостоятельно отправился вслед за родителями в лес.
После пропажи сына мать Арслана рассказывала порталу 74.RU о том, что прежде часто брала ребенка с собой на сбор грибов. Женщина пояснила, что из-за физических особенностей, ребенок быстро уставал и сам просился посидеть в автомобиле, поэтому и в этот раз было принято решение, чтобы ребенок подождал родителей в авто.
Как рос ребенок
Арслан был поздним ребенком. Мать родила его в 34 года. Из-за врожденного ДЦП мальчик учился на дому, иногда посещал дополнительно занятия. Из-за особенностей ребенка родители всегда просили его носить с собой бейджик, на котором указаны данные сына и его домашний адрес.
Женщина говорила, что Арслан был очень активным ребенком, с хорошей моторикой. Он любил бегать и играть, часто убегал от родителей, смеясь и провоцируя их на погоню.
Поиски ребенка завершились через десять дней
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К поискам пропавшего мальчика присоединились волонтеры и неравнодушные жители области. Искали ребенка с использованием тепловизоров, служебных собак. Спустя десять дней тело Арслана было найдено в местном болоте.
Поиски затянулись и-за сложной проходимости местности. Густая растительность и вязкие болота заставляли поисковые группы возвращаться и идти другими маршрутами.
От места пропажи до места, где был найден ребёнок, чуть меньше километра. На теле погибшего обнаружены признаки утопления, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
На что обратили внимание в Сети
Новость о гибели ребенка потрясла не только жителей Челябинской области. Трагедию широко обсуждают в Сети. Одни выражают соболезнования убитым горем родителям, а другие призывают правоохранителей провести проверку в отношении семейства.
«Как он мог убежать, если с трудом ходил? Да ещё в трудно проходимую местность. Родителей надо более тщательно допросить», — пишут пользователи.
Вопросы также вызывает то, как ребенок, который после непродолжительных прогулок уставал, преодолел дистанцию в несколько сотен метров по практически непроходимым тропам.
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Анастасия Хохлова