«100 укусов за несколько минут»: Стая собак едва не убила девятилетнего мальчика
Девятилетний мальчик из США получил тяжёлые травмы после нападения стаи собак на Багамах. Как сообщает Daily Mail, медики насчитали у школьника около 100 укусов.
По сведениям полиции, ребёнок шёл к пляжу за песком, когда на него набросились шесть американских стаффордширских терьеров, сбежавших с частной территории. Очевидец вмешался и отогнал собак.
Мальчик сам добрался до дома, и родители немедленно вызвали помощь. Врачи оценили состояние потерпевшего как тяжёлое. Хирурги провели школьнику десятичасовую операцию. Он получил до 100 укусов и рваных ран головы, лица, рук, ног и бедра.
Полиция установила, что собаки сбежали из незапертого вольера. Животных усыпили. Владелец псов, 34-летний местный житель, признал вину в причинении тяжкого вреда по неосторожности и ненадлежащем содержании опасных животных. Суд оставил его под стражей до приговора.
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