«100 укусов за несколько минут»: Стая собак едва не убила девятилетнего мальчика

04 августа 2026, 15:27

На Багамах стая из шести собак нанесла девятилетнему мальчику около 100 укусов

Фото: Istock/Kyle Millican

Девятилетний мальчик из США получил тяжёлые травмы после нападения стаи собак на Багамах. Как сообщает Daily Mail, медики насчитали у школьника около 100 укусов.