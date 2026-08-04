Россиянин перепутал женщин, пригласив на свидание пристава, и лишился свободы
В Екатеринбурге местный житель по ошибке пригласил на свидание судебного пристава вместо знакомой женщины. Как сообщает Telegram-канал Baza, романтический вечер обернулся для него административным арестом из-за задолженности по алиментам.
После развода мужчина не выплачивал средства на содержание ребёнка, оставшегося с бывшей супругой. Он официально не трудоустроился, злоупотреблял алкоголем и длительное время не предпринимал попыток погасить долг. Задолженность выросла до 900 тысяч рублей.
Ситуация изменилась после того, как судебный пристав позвонила должнику для уточнения его местонахождения и графика выплат. Алиментщик принял её за приятельницу по имени Мариночка и начал активно приглашать на встречу, делая комплименты.
Он продиктовал свой домашний адрес, назначил время и попросил не пользоваться косметикой, аргументировав это любовью к естественной внешности. Однако вместо женщины к нему пришли приставы. Они задержали мужчину, составили протокол и отправили его под арест на 10 суток.
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