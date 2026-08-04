Россиянин перепутал женщин, пригласив на свидание пристава, и лишился свободы

04 августа 2026, 11:48

Житель Екатеринбурга пригласил судебного пристава на свидание и получил арест

Фото: Istock/ANATOLii SAVITSKii

В Екатеринбурге местный житель по ошибке пригласил на свидание судебного пристава вместо знакомой женщины. Как сообщает Telegram-канал Baza, романтический вечер обернулся для него административным арестом из-за задолженности по алиментам.