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Пятеро школьников заманили девочку на поле и жестоко изнасиловали

В Индии пятеро подростков изнасиловали девочку на поле сахарного тростника
Фото: Istock/mistersunday

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция задержала пятерых школьников по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом пишет The Observer Post.



По информации издания, девочка играла с подростками в возрасте от 15 до 17 лет, которые проживали с ней в одной деревне. В какой-то момент они завели несовершеннолетнюю на поле сахарного тростника и совершили изнасилование.

Затем они увидели владельца соседнего участка и убежали, оставив ребёнка на месте. Школьница пришла домой и рассказала о случившемся матери. Правоохранители возбудили уголовное дело против пяти несовершеннолетних на основании поступившей жалобы. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ольга Щелокова

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