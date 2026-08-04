Пятеро школьников заманили девочку на поле и жестоко изнасиловали

04 августа 2026, 14:58

В Индии пятеро подростков изнасиловали девочку на поле сахарного тростника

Фото: Istock/mistersunday

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция задержала пятерых школьников по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом пишет The Observer Post.