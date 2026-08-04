Пятеро школьников заманили девочку на поле и жестоко изнасиловали
В индийском штате Уттар-Прадеш полиция задержала пятерых школьников по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом пишет The Observer Post.
По информации издания, девочка играла с подростками в возрасте от 15 до 17 лет, которые проживали с ней в одной деревне. В какой-то момент они завели несовершеннолетнюю на поле сахарного тростника и совершили изнасилование.
Затем они увидели владельца соседнего участка и убежали, оставив ребёнка на месте. Школьница пришла домой и рассказала о случившемся матери. Правоохранители возбудили уголовное дело против пяти несовершеннолетних на основании поступившей жалобы. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.
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