11 лет колонии и компенсация пострадавшей: суд вынес приговор по делу о жестоком нападении
В Калининградской области суд вынес приговор 37-летнему мужчине, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство знакомой. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как установил суд, вечером 15 марта 2025 года в квартире на улице Суворова мужчина избивал женщину, удерживал её и угрожал расправой. Следствие также доказало совершение в отношении потерпевшей насильственных действий сексуального характера.
По материалам дела, после того как женщина перестала выполнять его требования, обвиняемый нанёс ей множественные удары молотком по голове и телу. Пострадавшая выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. На суде мужчина частично признал вину, заявив, что не помнит обстоятельств произошедшего.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, с осуждённого взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.
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