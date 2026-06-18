Автомобиль выехал на тротуар в Петербурге: пострадали три человека
В Санкт-Петербурге произошла серьёзная авария с участием пешеходов. На улице Боткинской автомобиль Hyundai Creta выехал на тротуар, где в этот момент находились люди. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них — пешеходы: одного госпитализировали в тяжёлом состоянии, второго — с лёгкими травмами. Также медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля.
По предварительным данным, после ДТП водитель был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Обстоятельства аварии и причины, по которым машина оказалась на тротуаре, устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Проводится проверка.
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