Автомобиль выехал на тротуар в Петербурге: пострадали три человека

18 июня 2026, 17:48

В Петербурге водитель наехал на пешеходов на Боткинской улице

Фото: Istock / PinkBadger

В Санкт-Петербурге произошла серьёзная авария с участием пешеходов. На улице Боткинской автомобиль Hyundai Creta выехал на тротуар, где в этот момент находились люди. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.