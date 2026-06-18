Россиянка 1,5 года выхаживала парня после аварии, после чего он избил ее и бросил без денег

18 июня 2026, 16:22

Россиянка 1,5 года выхаживала парня после ДТП, после чего он избил ее и бросил

Фото: iStock/iweta0077

Россиянка полтора года выхаживала своего парня после страшной аварии, а когда он поправился — избил её, бросил и уехал с деньгами. Об этом пишет Baza.