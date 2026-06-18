Россиянка 1,5 года выхаживала парня после аварии, после чего он избил ее и бросил без денег
Россиянка полтора года выхаживала своего парня после страшной аварии, а когда он поправился — избил её, бросил и уехал с деньгами. Об этом пишет Baza.
Мария Молонова из Улан-Удэ поделилась историей, произошедшей с ней и её возлюбленным Спартаком. В прошлом году они попали в серьёзную аварию. Медики говорили, что у парня есть шанс либо остаться «овощем», либо умереть. Тогда девушка, используя свой блог, начала собирать деньги на лечение. Через полтора года Спартак начал ходить. Однако благодарности от мужчины не последовало.
Мария рассказала, что в период реабилитации Спартак часто кричал на неё, избивал и объяснял своё поведение последствиями аварии. Из-за постоянных ссор они расстались, а родственники парня настаивали на досрочном прекращении лечения.
Позже семья Спартака неожиданно приобрела дом в Ставрополье за 8 миллионов рублей. Согласно больничным выпискам, лечение обошлось примерно в 5 миллионов, но пожертвования через блог были направлены на карты родственников, и было собрано гораздо больше денег, считает Мария. По её мнению, часть собранных средств могла быть использована для покупки жилья, так как семья не имела больших накоплений — именно поэтому она начала сбор средств на лечение.
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