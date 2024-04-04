11-летняя девочка из Первоуральска сама предлагала мальчикам переспать с ней

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Школьница из Первоуральска, с которой восьмиклассники сняли интимное видео, сама предлагала мальчикам переспать, об этом стало известно E1.RU.
Напомним, ранее в Свердловской области разразился громкий скандал, когда троих восьмиклассников обвинили в изнасиловании 11-летней девочки. Интимное видео с несовершеннолетними обнаружила мать одного из подростков в его телефоне, после чего отнесла кадры в полицию.
После публичной огласки истории на подростков возбудили уголовное дело об изнасиловании.
Однако, выяснилось, что школьница могла инициировать близость с мальчиками по собственному желанию.
Он также отметил, что 11-летняя девочка в подробностях рассказывала, что именно она любит делать в постели.
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После публичной огласки истории на подростков возбудили уголовное дело об изнасиловании.
«Антон (имя изменено) уже раз 15 с ней занимался сексом по ее согласию. Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала», — рассказал собеседник издания.
Он также отметил, что 11-летняя девочка в подробностях рассказывала, что именно она любит делать в постели.
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Евгения Парфентьева