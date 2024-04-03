Трое жителей ЛНР до смерти забили мужчину в центре Луганска

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Трое жителей ЛНР арестованы за избиение мужчины, травмы которого оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по ЛНР Елену Марковскую.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Трое местных мужчин до смерти избили пострадавшего. Несмотря на оказанную медиками помощь, он скончался, не приходя в сознание.
По словам неназванного источника издания, одним из фигурантов уголовного дела является уроженец Владикавказа, который ранее проходил кастинг на популярное телешоу «Битва экстрасенсов».
Прежде сообщалось, что подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По словам неназванного источника издания, одним из фигурантов уголовного дела является уроженец Владикавказа, который ранее проходил кастинг на популярное телешоу «Битва экстрасенсов».
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Анастасия Хохлова