11-летняя девочка умерла после купания в бассейне на европейском курорте
11-летняя девочка, впервые отправившаяся с родителями на отдых за границу, умерла после купания в бассейне отеля на Канарских островах. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, трагедия произошла в августе 2025 года, а слушания по делу состоялись лишь недавно. Семья остановилась в гостинице Club Jandia Princess на острове Фуэртевентура. В день инцидента Франческа играла с другими детьми в детском бассейне, и примерно через десять минут ее нашли без признаков жизни.
Сотрудники отеля вытащили ребенка из воды, начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали экстренные службы. Пациентку доставили в больницу, но на следующий день врачи сообщили о ее смерти — причиной стала тяжелая гипоксия мозга.
Суд пришел к выводу, что смерть не носила насильственного характера. По данным расследования, Франческа не умела плавать, при этом глубина в бассейне составляла около 60 сантиметров. В качестве вероятной причины рассматривают падение и последующее попадание воды в дыхательные пути. Дело закрыли.
