11-летняя девочка умерла после купания в бассейне на европейском курорте

28 января 2026, 15:50

The Sun: 11-летняя девочка умерла после купания в бассейне на Канарах

Фото: istockphoto/Balate Dorin

11-летняя девочка, впервые отправившаяся с родителями на отдых за границу, умерла после купания в бассейне отеля на Канарских островах. Об этом пишет The Sun.