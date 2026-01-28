Стало известно, что помогло сбежать осужденным террористам из СИЗО на Урале
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга слушается уголовное дело о побеге из СИЗО-1 Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, осужденных по террористическим статьям. Об этом пишет ТАСС.
На заседаниях выясняются детали, из-за которых побег стал возможным. По показаниям сотрудников учреждения, ключевую роль сыграли сбои в системе охраны, туман и нехватка персонала.
Свидетели рассказали, что на крыше сработал лишь один из трех вибрационных датчиков — два не подали сигнал по неизвестным причинам. Инспектор отдела охраны пояснил, что, получив тревогу, он проверил территорию, но беглецов не увидел. При этом, по его словам, датчики нередко реагировали ложно — на птиц или передвижения самих сотрудников.
Кинолог с собакой также обследовал территорию, однако никого не обнаружил. Камер видеонаблюдения по периметру установили от 30 до 50, но из-за тумана на записях сбежавших разглядеть не удалось.
Отдельно в суде прозвучало, что двери в корпусе, где содержались Черепанов* и Корюков*, можно было открывать одним ключом — замки там одинаковые. Кроме того, за блоком следил один дежурный вместо положенных четырех — в СИЗО не хватает сотрудников. По словам свидетеля, после инцидента несколько работников уволились.
Следствие считает, что ночью 1 сентября 2025 года Черепанов* изготовил из проволоки отмычку, вскрыл дверь камеры и выпустил Корюкова*. Затем они взломали дверь в прогулочный двор, поднялись на крышу, перебрались по крышам к пожарной лестнице и скрылись.
Черепанова* задержали 8 сентября у поселка Медный в районе Чусовского тракта. Корюкова* — 15 сентября. Как уточняется, оба прятались на дачных участках.
Ранее их признали виновными в попытке поджога военкомата. В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд назначил Черепанову* 7 лет колонии строгого режима, а Корюкову* — 9,5 года. В СИЗО-1 они находились в ожидании этапирования. Начальника изолятора уволили после побега.
