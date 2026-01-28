Стало известно, что помогло сбежать осужденным террористам из СИЗО на Урале

28 января 2026, 14:46

Сбежавшим из СИЗО Екатеринбурга террористам помог туман и неработающие датчики

Фото: istockphoto/OlFedv

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга слушается уголовное дело о побеге из СИЗО-1 Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, осужденных по террористическим статьям. Об этом пишет ТАСС.