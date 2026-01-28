В Бурятии женщину приговорили к трем годам колонии за издевательства над дочерью
В Бурятии местную жительницу приговорили к трем годам и двум месяцам колонии за издевательства над дочерью. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как оказалось, женщина из села Поселье с января по август 2025 года регулярно злоупотребляла алкоголем и за мелкие провинности избивала несовершеннолетнюю дочь, оскорбляла её и угрожала расправой. Один из эпизодов закончился тем, что мать схватила девочку за шею и пыталась задушить.
Ребёнку удалось вырваться и рассказать о происходящем бабушке, которая обратилась в полицию. Суд признал женщину виновной в истязании несовершеннолетней, неисполнении обязанностей по её воспитанию и угрозах, назначив наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца.
